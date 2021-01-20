«14 дней на карантине — для спортсменов это не вариант». Юлия Галышева — о подготовке к ЧМ по могулу

Лидер сборной Казахстана по фристайл-могулу Юлия Галышева завершила учебно-тренировочные сборы в Алматы и поучаствовала в фотосессии. Вся команда готовилась к этапам Кубка мира и чемпионату мира на базе одного из горных курортов Алматы.

— У нас проходили сборы в Алматы, и мы решили провести фотосессию. Наконец добрались до снега — это был наш первый сбор. Мы готовились к чемпионату мира, который пройдет в Канаде. Его даты еще будут утверждаться. Перед Канадой у нас будет двухнедельный тренировочный сбор в США и этап Кубка мира в Дир-Вэлли. После США мы уже переберемся в Канаду. Через несколько дней уже улетаем, — начала Галышева.

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— У вас было неожиданное место для проведения сбора. — Недавно сделали этот склон, он 32 градуса, не каждый турист сможет там просто съехать. И для нас он крутоват, но лучше на такой трассе потренироваться и быть готовым где-то встретить именно такой уклон и градус. Снег здесь позволяет и погода была хорошей, солнечной. В заключительные 3−4 дня сборов на горе было плюс 14 градусов. Некоторые ребята катались просто в термобелье, из-за того, что было невыносимо жарко. До такой степени, как будто это конец марта или середина апреля и мы где-то в Европе заканчиваем сезон. Хотя сезон в принципе еще и не начинался.

— На первом этапе Кубка мира в Финляндии сборную Казахстана не допустили к участию. Сначала некоторые члены команды сдали положительный тест на коронавирус, но затем два следующих теста показали отрицательный результат. Какие были ощущения?- На меня эта ситуация сильно не повлияла. Мы все в одинаковых условиях, что наша команда, что другие. Да, трудно было находиться на Кубке мира в Финляндии и когда нас не допустили, первые два дня было сложно — все команды участвуют, а мы нет. Но на следующем старте каждая команда так же рискует, как и мы. Если в команде находят одного положительного, то вся команда не допускается. Сейчас принимают такие условия — на чемпионате мира каждый спортсмен, коуч и стафф будут жить отдельно. У каждого будет свой номер, люди не будут пересекаться, только на горе. На открытом воздухе опасность снижается.

— Чемпионат мира был перенесен из Китая в Канаду, какие еще правила там будут?- Сейчас обсуждается один вопрос. По канадским постановлениям, любой человек въехавший в страну, даже ее гражданин, должен 14 дней провести на карантине. Но для спортсменов это не вариант, как они приедут и будут сидеть две недели в номерах без тренировок. В номере для них нет условий, ты не можешь сделать то, что тебе требуется. Тем более у нас зимний вид спорта, нужно кататься и прыгать. Спортсмен может потерять форму. Сейчас этот момент решается, будем мы сидеть на карантине или нет. Если мы отсидим их, то в какой форме тогда выйдем на гору?