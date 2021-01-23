Время «Лосенка»: чего ждать от этапа Кубка мира по лыжам в Финляндии

Этап в финском Лахти станет первым после многодневки «Тур де Ски» и пройдет по сокращенной программе. Состоятся всего две гонки — скиатлон и эстафета. Но уже на следующей неделе в шведском Фалуне будут спринты, масс-старты классическим стилем и коньковой разделки.

В Лахти впервые — после стартового этапа Кубка мира и тоже в Финляндии — выступят норвежцы. Похоже, страх заразиться коронавирусом остался в прошлом, и теперь викинги прислали на состязание свой лучший состав, за исключением трехкратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клэбо. Хотя, если быть объективными, тот просто не заслужил места на этом старте. На чемпионате Норвегии Клэбо был в скиатлоне только 15-м, много проиграв товарищам по команде. А после этого заявил, что ему нужно больше времени на подготовку и этап в Лахти он пропускает.

— Может, Клэбо испугался Большунова и поэтому решил не приезжать? — пошутил призер чемпионата мира, главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам Сергей Крянин. — Если серьезно, наверняка блестящие результаты Саши оказали на норвежца психологическое давление. И чувствуя, что находится сейчас не в оптимальных кондициях, возможно, он решил взять больше времени для подготовки перед встречей с Сашей.

Главная интрига этапа для российской команды — это выступление Сергея Устюгова. Наш чемпион мира по прозвищу Лосенок еще не стартовал на Кубке мира в этом сезоне, переболев в середине осени коронавирусом. Сергей тяжело приходил в себя после болезни и лишь в минувшие выходные вышел на старт этапа Кубка России в Кирово-Чепецке.

Там Устюгов был на высоте: выиграл спринт и гонку преследования, а в классической разделке уступил только специалисту этого вида Илье Порошкину. После этого они с личным тренером Маркусом Крамером приняли решение, что можно ехать на Кубок мира. Правда, пока в личных гонках мы Устюгова не увидим. В Лахти он выйдет на старт только в эстафете.

В Кирово-Чепецке Сергей был в неплохом состоянии, но небольшие головные боли всё же его беспокоят. Поэтому, вероятно, тренеры решили, что ему лучше постепенно возвращаться к соревновательной практике. И скиатлон пока стоит пропустить. В эстафете же, на мой взгляд, Устюгова однозначно нужно пробовать на последнем этапе. В каком бы он ни был состоянии, если дело дойдет до финишных разборок, там у него будет больше шансов выиграть, чем у кого-либо еще. Сергей Крянин

В женской части команды у России, к сожалению, заметные потери. Алиса Жамбалова заболела коронавирусом, Юлия Ступак просто приболела, но самое неприятное — Татьяна Сорина порвала связки на левой ноге. Теперь она пропустит минимум месяц. Но восстановиться к чемпионату мира, который стартует 25 февраля, теоретически успевает.

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— Татьяна подвернула ногу на пробежке два дня назад, — рассказал тренер и супруг Егор Сорин. — После этого она по плану приехала в Москву на медобследование, где и выявили разрыв. Сейчас она в ортезе, нагрузки на ногу противопоказаны. Когда будет можно постепенно возвращаться к тренировкам, будет зависеть от темпов восстановления. В ближайший месяц выступать Татьяна точно не сможет, так как у нее нет допуска от ФМБА. Надеюсь, этого времени хватит, чтобы залечить повреждение.