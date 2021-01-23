Непряева стала 6-й в скиатлоне на этапе Кубка мира в Лахти, норвежки заняли весь пьедестал
В субботу, 23 января, на шестом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финском Лахти состоялся женский скиатлон.
В субботу, 23 января, на шестом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финском Лахти состоялся женский скиатлон.
Победителем сегодняшней гонки стала олимпийская чемпионка и многократная чемпионка мира норвежка Терезе Йохауг.
Остальные места на подиуме заняли также представительницы Норвегии: Хелене Марие Фоссесхолм стала второй, а Хейди Венг замкнула тройку лучших.
Среди российских лыжниц лучший результат показала Наталья Непряева, финишировавшая шестой.
Кубок мира по лыжным гонкам. Шестой этап. Лахти (Финляндия)Женщины. Скиатлон 2×7.5 км
1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 37.45,1.
2. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия) — 28,1.
3. Хайди Венг (Норвегия) — 29,6.
4. Эбба Андерссон (Швеция) — 29,7.
5. Джесси Диггинс (США) — 30,1.
6. Наталья Непряева (Россия) — 1.02,5.
7. Шарлотте Калла (Швеция) — 1.02,8.
8. Тереза Штадлобер (Австрия) — 1.02,8.
9. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 1.02,8.
10. Анне Калво (Норвегия) — 1.07,4.
11. Рози Бреннан (США) — 1.07,6.
12. Кертту Нисканен (Финляндия) — 1.07,7.
13. Катарина Хенниг (Германия) — 1.07,9.
14. Тириль Венг (Норвегия) — 1.24,7…
16. Анна Нечаевская (Россия) — 2.17,1…
18. Яна Кирпиченко (Россия) — 2.34,8…
26. Мария Истомина (Россия) — 3.32,0…
28. Алия Иксанова (Россия) — 3.48,5…
35. Лилия Васильева (Россия) — 4.24,6.
42. Наталья Мекрюкова (Россия) — 6.36,9.