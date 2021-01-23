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15:14 (мск), источник: Sport24

Непряева стала 6-й в скиатлоне на этапе Кубка мира в Лахти, норвежки заняли весь пьедестал

В субботу, 23 января, на шестом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финском Лахти состоялся женский скиатлон.

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Источник: Sport24

Победителем сегодняшней гонки стала олимпийская чемпионка и многократная чемпионка мира норвежка Терезе Йохауг.

Остальные места на подиуме заняли также представительницы Норвегии: Хелене Марие Фоссесхолм стала второй, а Хейди Венг замкнула тройку лучших.

Среди российских лыжниц лучший результат показала Наталья Непряева, финишировавшая шестой.

Кубок мира по лыжным гонкам. Шестой этап. Лахти (Финляндия)Женщины. Скиатлон 2×7.5 км

1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 37.45,1.

2. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия) — 28,1.

3. Хайди Венг (Норвегия) — 29,6.

4. Эбба Андерссон (Швеция) — 29,7.

5. Джесси Диггинс (США) — 30,1.

6. Наталья Непряева (Россия) — 1.02,5.

7. Шарлотте Калла (Швеция) — 1.02,8.

8. Тереза Штадлобер (Австрия) — 1.02,8.

9. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 1.02,8.

10. Анне Калво (Норвегия) — 1.07,4.

11. Рози Бреннан (США) — 1.07,6.

12. Кертту Нисканен (Финляндия) — 1.07,7.

13. Катарина Хенниг (Германия) — 1.07,9.

14. Тириль Венг (Норвегия) — 1.24,7…

16. Анна Нечаевская (Россия) — 2.17,1…

18. Яна Кирпиченко (Россия) — 2.34,8…

26. Мария Истомина (Россия) — 3.32,0…

28. Алия Иксанова (Россия) — 3.48,5…

35. Лилия Васильева (Россия) — 4.24,6.

42. Наталья Мекрюкова (Россия) — 6.36,9.

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