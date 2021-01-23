Большунов — о падении перед финишем: «Норвежская тактика»
Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал свое падение перед финишем в скиатлоне на этапе Кубка мира в финском Лахти.
Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал свое падение перед финишем в скиатлоне на этапе Кубка мира в финском Лахти.
Большунов шел в группе с пятью норвежцами. На одном из заключительных спусков россиянин и Ханс Кристер Холунн упали. В итоге Большунов финишировал пятым, первые четыре места заняли норвежцы во главе с Эмилем Иверсеном.
«Норвежская тактика», — сказал Большунов в эфире NRK.