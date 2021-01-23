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16:58 (мск), источник: Sport24

Большунов — о падении перед финишем: «Норвежская тактика»

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал свое падение перед финишем в скиатлоне на этапе Кубка мира в финском Лахти.

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Большунов шел в группе с пятью норвежцами. На одном из заключительных спусков россиянин и Ханс Кристер Холунн упали. В итоге Большунов финишировал пятым, первые четыре места заняли норвежцы во главе с Эмилем Иверсеном.

«Норвежская тактика», — сказал Большунов в эфире NRK.

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