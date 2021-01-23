Лыжник Большунов рассказал о борьбе с норвежцами на финише гонки в Лахти

В субботу Большунов стал пятым в скиатлоне на этапе Кубка мира в Лахти. Россиянин претендовал на призовые места, но на последнем отрезке дистанции упал в борьбе с норвежцами, которые заняли весь пьедестал почета.
Норвежская тактика сработала. На последнем спуске [Ханс] Холунн упал на меня, попали в завал, тройка убежала, без шансов. Долги будем возвращать на чемпионате мира, сейчас пускай порадуются.
Александр Большуновроссийский лыжник
Ранее Большунов выиграл многодневку «Тур де Ски», норвежские лыжники ее пропустили в качестве меры предосторожности из-за распространения коронавируса.
«Ничего не поменялось, просто не тот день. Надеюсь, на чемпионате мира будет получше. Отдохнул после “Тур де Ски”, но пока не очень состояние», — добавил он.