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17:50 (мск), источник: ТАСС

Лыжник Большунов рассказал о борьбе с норвежцами на финише гонки в Лахти

ТАСС, 23 января. Российский лыжник Александр Большунов назвал «норвежской тактикой» эпизод со своим падением на этапе Кубка мира в финском Лахти. Об этом он заявил в эфире телеканала «Матч ТВ».

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Источник: РИА "Новости"

В субботу Большунов стал пятым в скиатлоне на этапе Кубка мира в Лахти. Россиянин претендовал на призовые места, но на последнем отрезке дистанции упал в борьбе с норвежцами, которые заняли весь пьедестал почета.

Норвежская тактика сработала. На последнем спуске [Ханс] Холунн упал на меня, попали в завал, тройка убежала, без шансов. Долги будем возвращать на чемпионате мира, сейчас пускай порадуются.
Александр Большунов
российский лыжник

Ранее Большунов выиграл многодневку «Тур де Ски», норвежские лыжники ее пропустили в качестве меры предосторожности из-за распространения коронавируса.

«Ничего не поменялось, просто не тот день. Надеюсь, на чемпионате мира будет получше. Отдохнул после “Тур де Ски”, но пока не очень состояние», — добавил он.

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