Лыжник Большунов рассказал о борьбе с норвежцами на финише гонки в Лахти

В субботу Большунов стал пятым в скиатлоне на этапе Кубка мира в Лахти. Россиянин претендовал на призовые места, но на последнем отрезке дистанции упал в борьбе с норвежцами, которые заняли весь пьедестал почета.

Норвежская тактика сработала. На последнем спуске [Ханс] Холунн упал на меня, попали в завал, тройка убежала, без шансов. Долги будем возвращать на чемпионате мира, сейчас пускай порадуются.

«Ничего не поменялось, просто не тот день. Надеюсь, на чемпионате мира будет получше. Отдохнул после “Тур де Ски”, но пока не очень состояние», — добавил он.