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07:52 (мск), источник: ТАСС

Домашний успех. Максим Буров в четвертый раз подряд победил на этапе КМ по фристайлу

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Россиянин Максим Буров занял первое место на этапе Кубка мира по фристайлу в лыжной акробатике. Соревнования прошли в субботу на Воробьевых горах в Москве.

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Источник: РИА "Новости"

Максим Буров в финале показал результат 126,24 балла. Для него эта победа стала четвертой подряд на этапах Кубка мира в нынешнем сезоне, россиянин лидирует в зачете по лыжной акробатике.

Во время загрузки произошла ошибка.

Второе место на московских соревнованиях занял американец Кристофер Лиллис (116,74), третье — швейцарец Ноэ Рот (103,54), еще один представитель России Павел Кротов стал шестым (81,86). В соревнованиях у женщин первое место заняла американка Винтер Винеки (94,11), второе место у австралийки Лоры Пил (92,72), третье — у канадки Мэрион Тено (90,59). Лучшая из россиянок Любовь Никитина стала четвертой (88,12).

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«Медаль — это всегда позитивный момент, а золотая медаль на домашнем этапе Кубка мира добавляет позитива вдвойне, — отметил главный тренер сборной России по фристайлу Михаил Носов. — Максим Буров укрепил свои позиции в общем зачете Кубка мира. Выступление команды в целом получилось не таким фееричным, как на этапе Кубка мира в Ярославле, но постоянно быть в топе, сохранять высокие физические кондиции довольно сложно. Наши спортсмены Люба и Стас Никитины, Павел Кротов боролись сегодня за высокие места, но некоторые досадные ошибки им не позволили побороться за медали».

Кротов и Никитин допустили ошибки при приземлении, оба спортсмена, уже коснувшись снега лыжами, перевернулись через голову и только после этого встали на ноги. «Для зрителей такие падения выглядят довольно ужасающе, когда спортсмен с высоты 15−18 метров приземляется в снег, делая кувырок через голову. Но в целом это рабочие моменты, которые бывают и на тренировках, — пояснил Носов. — Спортсмены чувствуют себя нормально, с ними уже пообщались и тренеры, и врач команды, все в порядке, болельщики могут быть спокойны».

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Лучшие этапы

Московский этап Кубка мира по фристайлу в лыжной акробатике прошел в присутствии зрителей, по правилам Роспотребнадзора заполняемость трибун не превышала 50% от общей вместимости. По мнению Носова, присутствие болельщиков добавило всем положительных эмоций и драйва.

«Спортсмены в первую очередь выступают для зрителей, болельщиков. Болельщики вдохновляют ребят, дарят им положительные эмоции. Так что присутствие зрителей на трибунах сегодня добавило соревнованиям драйва, интереса», — отметил главный тренер сборной.

Победитель соревнований Максим Буров признался, что присутствие зрителей добавило волнения, но ему удалось справиться с эмоциями. «Сегодня волновался, переживал, давно не было соревнований со зрителями, и это дало о себе знать. Самым сложным для меня сегодня было перебороть волнение, я с этим справился. Всегда пытаюсь сделать все как на тренировках, стабильно, а дальше уже судьи решат, какое кому место присвоить», — отметил Буров.

Участниками московского этапа Кубка мира стали около 70 спортсменов из России, Белоруссии, Казахстана, Австралии, Канады, США, Швейцарии, Японии, Германии и Великобритании. Этот же состав спортсменов неделю назад выступил на этапе Кубка мира в Ярославле, но там соревнования прошли без зрителей.

«Иностранные спортсмены оценили наши соревнования как лучшие этапы Кубка мира в мире. Если в Москве многие из них уже бывали, то Ярославль они видели в первый раз, и он им очень понравился. Но российские этапы и так считались лучшими в мире, причем не только по акробатике. Быть может, только американцы в Дир-Вэлли где-то близко к этому, но все равно не как у нас», — сказал глава Федерации фристайла России Алексей Курашов.

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