Известный лыжник погиб в аварии возле Бурабая
В возрасте 38 лет из жизни ушел именитый казахстанский лыжник, обладатель бронзовой медали чемпионата мира — 2013 Николай Чеботько, сообщает Olympic.kz, передает Tengrinews.kz.
В возрасте 38 лет из жизни ушел именитый казахстанский лыжник, обладатель бронзовой медали чемпионата мира — 2013 Николай Чеботько, сообщает Olympic.kz, передает Tengrinews.kz.
Участник четырех Олимпийских игр погиб в результате ДТП. Авария случилась в ночь на 24 января вблизи поселка Боровое (Акмолинская область). Николай Чеботько являлся универсалом, что позволяло ему соревноваться на любых дистанциях. В 2013 году в
В Кубке мира Чеботько дебютировал в декабре 2001 года. В 2012 году на третьем этапе Кубка мира в Квебеке стал соавтором (вместе с Денисом Волотка) исторической золотой медали. Он неоднократно побеждал на чемпионате страны, продолжая выступать на республиканском уровне до трагического дня.
«Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан от имени всего спортивного сообщества страны выражает свои глубокие соболезнования родным и близким Николая Чеботько. Мы разделяем вместе с вами боль невосполнимой утраты. Мы все запомним его как талантливого лыжника, настоящего олимпийца, прекрасного человека!» — говорится на сайте.
Свои соболезнования выразила и Федерация лыжных гонок Казахстана. «За свою яркую спортивную карьеру Николай завоевывал медали на крупнейших международных соревнованиях, поднимался на бессчетное количество пьедесталов, представлял Казахстан перед всем мировым лыжным сообществом, но всегда оставался человеком с большим и открытым сердцем, патриотом своей страны и области, которую представлял. Бесценен вклад Николая и в развитие детского лыжного спорта. На протяжении многих лет ежегодная “Гонка на призы ЗМС Николая Чеботько” становилась настоящим детским праздником и собирала более 500 юных лыжников из всех регионов Казахстана в Щучинске, а открытые уроки под руководством Николая привлекали не только молодое поколение, но и спортсменов и любителей лыжных гонок старшего возраста. Федерация лыжных гонок Казахстана выражает искренние соболезнования родным и близким Николая, а также всем любителям лыжных гонок», — говорится в тексте.