Завал с участием Большунова в скиатлоне. Кто кого поставил на место?

Первый же старт с участием мужской сборной Норвегии после длительного пандемийного перерыва обернулся скандалом. Лидер сборной России Александр Большунов, работавший в отрыве с пятью норвежцами, упал незадолго до финиша. По версии нашего лыжника, на участке, где не было камер, его выбил с трассы Ханс Холунд, к тому же сломавший в завале палку. В результате Большунов потерял несколько мгновений, не принял участия в финишной разборке и занял в итоге лишь пятое место. Так низко в дистанционных гонках Александр не опускался с февраля прошлого года. Кто же виноват в инциденте?

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CKY4wX5oE_A/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CKY4wX5oE_A/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CKY4wX5oE_A/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Лыжные Гонки и Лыжи ?? (@russki_sport)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Каковы факты?

В трансляцию завал, к сожалению, не попал. Сначала камеры показали, как Большунов незадолго до финиша идет в подъем, окруженный со всех сторон норвежцами. Вместе с ним работали Пол Голберг, Эмиль Иверсен, Шюр Рете, Симен Крюгер и Ханс Холунд. Затем мы увидели, как «поезд» катится на спуске, причем Иверсен, Рете и Крюгер проносятся вперед, а где-то за деревьями Холунд и Большунов влетают в заградительную сетку, но почти сразу поднимаются, продолжая гонку. При этом мимо упавших успевает проскочить замыкавший лидирующую группу Голберг. Далее видно, как норвежская четверка накатывает на финиш, за ней с просветом следует Большунов, а далее — с одной палкой в подъем ковыляет Холунд.

Перед самым выходом на стадион на спуске упал еще и Крюгер, но сделал он это без постороннего вмешательства и успел подняться еще до появления Большунова — таким существенным был просвет.

На последних метрах дистанции Иверсен и Рете убежали от Голберга, устроив разборку на двоих (в ней победил Иверсен). Большунов прибыл на финиш почти пешком, проиграв победителю более 20 секунд и более 11 секунд уступив пришедшему четвертым Крюгеру. В микс-зоне Александр был без переводчика, но саркастически прокомментировал свой результат, подняв вверх большой палец и сказав: «Отличная норвежская тактика».

Тренер Большунова Юрий Бородавко в интервью «СЭ» так пояснил слова своего подопечного: «Это было в серой зоне, где нет камер. Холунн просто вынес Саню с трассы. Прямо перед поворотом. Вынес начисто». При этом, по словам Бородавко, протест подавать бессмысленно, поскольку нет качественного видео инцидента. Сам Большунов в эфире «Матч ТВ» пояснил случившееся так: «На последнем спуске Холунд упал на меня, в завал попали, поэтому трое убежали. Без шансов. Возвращать долги будем на чемпионате мира, а сейчас пускай порадуются. С выходом норвежцев ничего не поменялось, просто не тот день. Я надеюсь, что на чемпионате мира будет чуть получше».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/DML5tRo1drw" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Что говорят норвежцы?

Российские болельщики убеждены, что Большунов попал в «норвежскую коробочку» и что Холунд, не имевший шансов в финишных разборках, намеренно заблокировал россиянина, позволив другим своим соотечественникам убежать вперед. Однако сами норвежские лыжники возмущены такой интерпретацией событий. «Это звучит как шутка. Невозможно воспринимать подобные обвинения всерьез, — приводит Dagbladet слова Голберга. — Все знают, что стоит на кону у всех нас — мы ведем борьбу за путевки в сборную на чемпионат мира. То, что Холунд лег на трассу перед Большуновым, — чушь. Печально, если русские так считают, но я не могу в это поверить».

— Большунов ехал сзади и пытался меня обогнать, — рассказал свою версию инцидента Холунд, который в зоне для переодевания подошел к россиянину и лично высказал ему свои претензии. — Я сломал палки после того, как влетел в сетку. После гонки я спросил у Большунова, зачем он так поступил. Русский атаковал совсем не в то время, когда решалась судьба гонки. И на трассе было много места, где можно было пойти на обгон. Зачем он сделал это в повороте на спуске? Думаю, в таких действиях не было необходимости. Большунов — отличный лыжник и мог спокойно обыграть меня менее рискованным образом.

— Наверное, Большунов был настолько уставшим, что не мог устоять на ногах, — выдвинул свою гипотезу относительно случившегося Иверсен в интервью Dagbladet. — Эпизод с Холундом выглядит странно, но, возможно, Большунов от усталости просто не видел ничего вокруг. Не знаю, специально ли он уронил Холунда, но он действовал как минимум беспечно.

— Вины Холунда в случившемся нет, — продолжил Голберг, видевший завал прямо перед собой. — Большунов просто уткнулся в него сзади. Происшедшее — очень неприятный инцидент. Надеюсь, русский извинится за свои действия. Он поступил непростительно — в этом месте нельзя было идти на обгон. Нужно думать о последствиях.

— Мы все сейчас сражаемся за возможность поехать на чемпионат мира. Никто из нас не стал бы жертвовать собой в такой ситуации, — ответил Рете на вопрос NRK о возможности командной тактики сборной Норвегии в этой гонке.

Позиция Вяльбе

Как бы то ни было, всем очевидно, что возвращение норвежцев на Кубок мира добавило этим соревнованиям огня, и интерес к ним вышел на новый уровень. Дров в топку подбросил и Йоханнес Клебо, пропускающий этап в Лахти из-за своей ковидофобии. Лидер сборной Норвегии подтвердил мысль, которую после пятого места Большунова высказывают многие критики россиян. Дескать, наша мужская команда была крута только в отсутствие норвежцев, а после их появления на Кубке мира вернулась на вторые роли. «Мы показали, что можем победить Большунова. Он был на голову выше всех без норвежцев, приятно, что мы поставили его на место. Думаю, Иверсен смог бы победить Большунова на финише и без завала на дистанции», — цитирует Клебо Aftenposten.

Проблемы россиян в Лахти подтвердила и главный тренер сборной России Елена Вяльбе. По ее словам, наши сервисеры промахнулись на скиатлон с парафином. «Все ребята сказали, что лыжи ехали плохо. Но не ошибается тот, кто ничего не делает», — отметила Вяльбе.

Что касается момента со столкновением Холунда и Большунова, то Вяльбе не считает инцидент криминальным. «Как Саша говорит, он ехал за норвежцем, зацепился, тот упал. И Саша, соответственно, вместе с ним. То есть там не было каких-то умышленных действий со стороны норвежца, — высказалась главный тренер сборной России в интервью “Р-спорт”. — Понятно, что нам больше нравится, когда мы завоевываем медали, когда пять-шесть россиян в десятке, но я считаю, что нашим ребятам лучше видеть норвежцев сейчас, понять, какие проблемы у нас существуют. Для того чтобы к чемпионату мира подойти с учетом соревновательных моментов вместе с лидерами».