Завал с участием Большунова в скиатлоне. Кто кого поставил на место?
Норвежцы говорят, что россиянин виноват сам, Вяльбе считает, что это был рабочий эпизод.
Норвежцы говорят, что россиянин виноват сам, Вяльбе считает, что это был рабочий эпизод.
Первый же старт с участием мужской сборной Норвегии после длительного пандемийного перерыва обернулся скандалом. Лидер сборной России Александр Большунов, работавший в отрыве с пятью норвежцами, упал незадолго до финиша. По версии нашего лыжника, на участке, где не было камер, его выбил с трассы Ханс Холунд, к тому же сломавший в завале палку. В результате Большунов потерял несколько мгновений, не принял участия в финишной разборке и занял в итоге лишь пятое место. Так низко в дистанционных гонках Александр не опускался с февраля прошлого года. Кто же виноват в инциденте?
В трансляцию завал, к сожалению, не попал. Сначала камеры показали, как Большунов незадолго до финиша идет в подъем, окруженный со всех сторон норвежцами. Вместе с ним работали Пол Голберг, Эмиль Иверсен, Шюр Рете, Симен Крюгер и Ханс Холунд. Затем мы увидели, как «поезд» катится на спуске, причем Иверсен, Рете и Крюгер проносятся вперед, а
На последних метрах дистанции Иверсен и Рете убежали от Голберга, устроив разборку на двоих (в ней победил Иверсен). Большунов прибыл на финиш почти пешком, проиграв победителю более 20 секунд и более 11 секунд уступив пришедшему четвертым Крюгеру. В
Тренер Большунова Юрий Бородавко в интервью «СЭ» так пояснил слова своего подопечного: «Это было в серой зоне, где нет камер. Холунн просто вынес Саню с трассы. Прямо перед поворотом. Вынес начисто». При этом, по словам Бородавко, протест подавать бессмысленно, поскольку нет качественного видео инцидента. Сам Большунов в эфире «Матч ТВ» пояснил случившееся так: «На последнем спуске Холунд упал на меня, в завал попали, поэтому трое убежали. Без шансов. Возвращать долги будем на чемпионате мира, а сейчас пускай порадуются. С выходом норвежцев ничего не поменялось, просто не тот день. Я надеюсь, что на чемпионате мира будет чуть получше».
Российские болельщики убеждены, что Большунов попал в «норвежскую коробочку» и что Холунд, не имевший шансов в финишных разборках, намеренно заблокировал россиянина, позволив другим своим соотечественникам убежать вперед. Однако сами норвежские лыжники возмущены такой интерпретацией событий. «Это звучит как шутка. Невозможно воспринимать подобные обвинения всерьез, — приводит Dagbladet слова Голберга. — Все знают, что стоит на кону у всех нас — мы ведем борьбу за путевки в сборную на чемпионат мира. То, что Холунд лег на трассу перед Большуновым, — чушь. Печально, если русские так считают, но я не могу в это поверить».
— Большунов ехал сзади и пытался меня обогнать, — рассказал свою версию инцидента Холунд, который в зоне для переодевания подошел к россиянину и лично высказал ему свои претензии. — Я сломал палки после того, как влетел в сетку. После гонки я спросил у Большунова, зачем он так поступил. Русский атаковал совсем не в то время, когда решалась судьба гонки. И на трассе было много места, где можно было пойти на обгон. Зачем он сделал это в повороте на спуске? Думаю, в таких действиях не было необходимости. Большунов — отличный лыжник и мог спокойно обыграть меня менее рискованным образом.
— Наверное, Большунов был настолько уставшим, что не мог устоять на ногах, — выдвинул свою гипотезу относительно случившегося Иверсен в интервью Dagbladet. — Эпизод с Холундом выглядит странно, но, возможно, Большунов от усталости просто не видел ничего вокруг. Не знаю, специально ли он уронил Холунда, но он действовал как минимум беспечно.
— Вины Холунда в случившемся нет, — продолжил Голберг, видевший завал прямо перед собой. — Большунов просто уткнулся в него сзади. Происшедшее — очень неприятный инцидент. Надеюсь, русский извинится за свои действия. Он поступил непростительно — в этом месте нельзя было идти на обгон. Нужно думать о последствиях.
— Мы все сейчас сражаемся за возможность поехать на чемпионат мира. Никто из нас не стал бы жертвовать собой в такой ситуации, — ответил Рете на вопрос NRK о возможности командной тактики сборной Норвегии в этой гонке.
Как бы то ни было, всем очевидно, что возвращение норвежцев на Кубок мира добавило этим соревнованиям огня, и интерес к ним вышел на новый уровень. Дров в топку подбросил и Йоханнес Клебо, пропускающий этап в Лахти
Проблемы россиян в Лахти подтвердила и главный тренер сборной России Елена Вяльбе. По ее словам, наши сервисеры промахнулись на скиатлон с парафином. «Все ребята сказали, что лыжи ехали плохо. Но не ошибается тот, кто ничего не делает», — отметила Вяльбе.
Что касается момента со столкновением Холунда и Большунова, то Вяльбе не считает инцидент криминальным. «Как Саша говорит, он ехал за норвежцем, зацепился, тот упал. И Саша, соответственно, вместе с ним. То есть там не было