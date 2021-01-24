Появились подробности гибели казахстанского лыжника Николая Чеботько

Чеботько являлся универсалом, что позволяло ему соревноваться на любых дистанциях. В 2013 году в Валь-Ди-Фьемме он стал бронзовым призером чемпионата мира (командный спринт). В его активе три золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали Азиатских игр. В Кубке мира Чеботько дебютировал в декабре 2001 года. В 2012 году на третьем этапе Кубка мира в Квебеке стал соавтором (вместе с Денисом Волотка) исторической золотой медали. Он неоднократно побеждал на чемпионате страны, продолжая выступать на республиканском уровне до трагического дня.