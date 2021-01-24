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13:45 (мск), источник: Vesti.kz

Появились подробности гибели казахстанского лыжника Николая Чеботько

В возрасте 38 лет из жизни ушел именитый казахстанский лыжник, обладатель бронзовой медали чемпионата мира-2013 Николай Чеботько.

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Источник: AP 2020

Как сообщает Olympic.kz, участник четырех Олимпийских игр погиб в результате ДТП. Авария случилась в ночь на 24 января вблизи поселка Боровое (Акмолинская область).

Чеботько являлся универсалом, что позволяло ему соревноваться на любых дистанциях. В 2013 году в Валь-Ди-Фьемме он стал бронзовым призером чемпионата мира (командный спринт). В его активе три золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали Азиатских игр. В Кубке мира Чеботько дебютировал в декабре 2001 года. В 2012 году на третьем этапе Кубка мира в Квебеке стал соавтором (вместе с Денисом Волотка) исторической золотой медали. Он неоднократно побеждал на чемпионате страны, продолжая выступать на республиканском уровне до трагического дня.

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