Появились подробности гибели казахстанского лыжника Николая Чеботько
В возрасте 38 лет из жизни ушел именитый казахстанский лыжник, обладатель бронзовой медали чемпионата мира-2013 Николай Чеботько.
В возрасте 38 лет из жизни ушел именитый казахстанский лыжник, обладатель бронзовой медали чемпионата мира-2013 Николай Чеботько.
Как сообщает Olympic.kz, участник четырех Олимпийских игр погиб в результате ДТП. Авария случилась в ночь на 24 января вблизи поселка Боровое (Акмолинская область).
Чеботько являлся универсалом, что позволяло ему соревноваться на любых дистанциях. В 2013 году в