Российскую лыжную команду лишили бронзы эстафеты за неспортивное поведение Большунова
ТАСС, 24 января. Первая сборная России дисквалифицирована по итогам эстафетной гонки на этапе Кубка мира в финском Лахти
ТАСС, 24 января. Первая сборная России дисквалифицирована по итогам эстафетной гонки на этапе Кубка мира в финском Лахти
Россияне в составе Алексея Червоткина, Евгения Белова, Дениса Спицова и Большунова стали третьими. После финиша Большунов намеренно сбил финского лыжника Йони Мяки, опередившего его на заключительном участке.
В финишном створе финн помешал Большунову себя обогнать, россиянин зацепился лыжей, потерял темп и отмахнулся палкой в сторону соперника.
Бронза этапа перешла второй команде России.