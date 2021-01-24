Текущие события
Футбол. Зарубежный
16:00
Осасуна
Гранада
Футбол. Зарубежный
перерыв
Бордо
Анже
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ювентус
Болонья
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Дижон
Страсбур
Футбол. Зарубежный
17:00
Метц
Нант
Футбол. Зарубежный
17:00
Реймс
Брест
Футбол. Зарубежный
17:00
Верона
Наполи
Футбол. Зарубежный
17:00
Дженоа
Кальяри
Футбол. Зарубежный
17:30
Шальке-04
Бавария
Футбол. Зарубежный
18:15
Эльче
Барселона
Футбол. Зарубежный
19:00
Ренн
Лилль
Футбол. Зарубежный
20:00
Хоффенхайм
Кельн
Футбол. Зарубежный
20:00
Лацио
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
20:30
Сельта
Эйбар
Хоккей. НХЛ
20:30
Чикаго Блэкхокс
Детройт Ред Уингз
Футбол. Зарубежный
22:45
Парма
Сампдория
Футбол. Зарубежный
23:00
Сент-Этьен
Лион
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетико
Валенсия
Хоккей. НХЛ
23:00
Вашингтон Кэпиталз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
23:59
Аризона Койотс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
23:59
Калгари Флэймз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
06:00
Виннипег Джетс
Оттава Сенаторз
63
Хоккей. НХЛ
25.01
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
25.01
Питтсбург Пингвинз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Лос-Анджелес Кингз
42
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз
Филадельфия Флайерз
61
Хоккей. НХЛ
03:00
Ванкувер Кэнакс
Монреаль Канадиенс
25
Все события
Фоторепортажи
17Загитова и Медведева в одном кадре
11Логинов выиграл индивидуальную гонку в Антхольце
14:36 (мск), источник: ТАСС

Российскую лыжную команду лишили бронзы эстафеты за неспортивное поведение Большунова

ТАСС, 24 января. Первая сборная России дисквалифицирована по итогам эстафетной гонки на этапе Кубка мира в финском Лахти из-за неспортивного поведения Александра Большунова.

Наверх
Источник: AP 2020

Россияне в составе Алексея Червоткина, Евгения Белова, Дениса Спицова и Большунова стали третьими. После финиша Большунов намеренно сбил финского лыжника Йони Мяки, опередившего его на заключительном участке.

Во время загрузки произошла ошибка.

В финишном створе финн помешал Большунову себя обогнать, россиянин зацепился лыжей, потерял темп и отмахнулся палкой в сторону соперника.

Бронза этапа перешла второй команде России.

 Константинова объяснила, почему ушла из "Академии Плющенко"
Фигуристка пошутила, что своей программой она хотела "вернуть мужчин в фигурное катание"
Реванш Конора и Хабиба обречен. Макгрегор проиграл за 1,5 раунда
Большунов ударил финна во время гонки. Россия дисквалифицирована
Призер чемпионата мира по лыжным гонкам погиб в ДТП
«Ювентус», «Бавария» и МЮ следят за игроком «Барселоны»
Макгрегор ответил на комментарий Хабиба о поражении от Порье
«Ювентус» - «Болонья» и другие матчи чемпионата Италии (видео)
«Эльче» - «Барселона» и другие матчи чемпионата Испании (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь