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14:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Губерниев заявил, что Большунов своим поступком подставил страну

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» инцидент на финише мужской эстафеты между Александром Большуновым и Йоном Мяки.

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Источник: Спорт-Экспресс

— Это из ряда вон выходящий поступок. Вот так свои эмоции проявлять не нужно. Выход эмоциям надо давать в другом месте. Это может нам повредить перед чемпионатом мира. Но я хочу поддержать Большунова, потому что он действительно переживает. Хочу пожелать ему терпения, спокойствия, он еще победит весь мир и сборную Норвегии, но нужно держать себя в руках. Вокруг стадиона есть много различных мест, которые можно разрушить, но соперника трогать не надо.

— Большунова надо ставить финишером, учитывая нервы?

— Он взрослый парень, разберется. Думаю, в этой ситуации нужно проявить максимум спокойствия, потому что сейчас дисквалификация, а что-то подобное на чемпионате мира нам могут не простить. Хочется пожелать терпения. Большунов — огромный молодец, он суперзвезда, лучший лыжник мира, но психологически это может ударить по команде. Мы можем надорваться до чемпионата мира, а нам нужны большие победы. Для этого нам нужен спокойный, рассудительный Большунов, а не горячий, нарушающий правила. Эмоции спортсмена понять можно, но делать так не надо. Что значительно тревожнее — личная дисквалификация Большунова. Он может остаться без стартов до чемпионата мира. Он подставил не только себя, но и страну. Мы за него переживаем, но так подставляться не надо. И сколько продлится эта дисквалификация? Мы создали себе проблему сами на ровном месте.

(Константин Колмаков).

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