Губерниев заявил, что Большунов своим поступком подставил страну
Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» инцидент на финише мужской эстафеты между Александром Большуновым и Йоном Мяки.
Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» инцидент на финише мужской эстафеты между Александром Большуновым и Йоном Мяки.
— Это из ряда вон выходящий поступок. Вот так свои эмоции проявлять не нужно. Выход эмоциям надо давать в другом месте. Это может нам повредить перед чемпионатом мира. Но я хочу поддержать Большунова, потому что он действительно переживает. Хочу пожелать ему терпения, спокойствия, он еще победит весь мир и сборную Норвегии, но нужно держать себя в руках. Вокруг стадиона есть много различных мест, которые можно разрушить, но соперника трогать не надо.
— Большунова надо ставить финишером, учитывая нервы?
— Он взрослый парень, разберется. Думаю, в этой ситуации нужно проявить максимум спокойствия, потому что сейчас дисквалификация, а
(Константин Колмаков).