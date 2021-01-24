Лыжник сборной России — о скандале с Большуновым: Не знаю, о чем думали Саня и финн
Российский лыжник Иван Якимушкин прокомментировал инцидент, который случился на финише эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти.
Российский лыжник Иван Якимушкин прокомментировал инцидент, который случился на финише эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти.
На финишной прямой мужской эстафеты финский лыжник Йони Мяки подрезал Александра Большунова, после чего россиянин махнул в его сторону палкой и нанес удар. После финиша Большунов врезался в Мяки и уронил соперника.
«Я уже был на финише и не видел этого. Не думал, что будут