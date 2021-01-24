Лыжник сборной России — о скандале с Большуновым: Не знаю, о чем думали Саня и финн

«Я уже был на финише и не видел этого. Не думал, что будут какие-то серьезные разборки, поднялся наверх, посмотрел как Саша спускается с финном. А что было после финиша — не видел. Не знаю, о чем думал Саня, о чем думал финн. Это финиш, это эмоции, это такой адреналин. Что только не происходит здесь», — сказал Якимушкин в эфире «Матч ТВ».