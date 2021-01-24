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14:50 (мск), источник: Sport24

Русский лыжник психанул: ударил палкой и снес соперника

У Саши сдали нервы.

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Норвежцы вернулись на Кубок мира (надоело сидеть дома и бояться коронавируса) и забирают все медали. В субботу они доминировали в скиатлонах, а в воскресенье были фаворитами эстафет, уж женской точно.

В итоге в женской норвежки привезли второму месту 43 секунды. Это очень много для дистанции 4×5 км. Но как может быть по-другому, когда у тебя в команде бежит Тереза Йохауг, а Хелена Фоссесхольм в диком порядке?

Сборная России осталась четвертой — Яна Кирпиченко продержалась в группе лидеров. А вот наша надежда Наталья Непряева вместо борьбы с Терезой Йохауг упала на пятое место. Анна Нечаевская и Мария Истомина не смогли втащить команду на подиум, отдав медали норвежкам и шведкам. Вторая команда России (Наталья Мекрюкова, Лилия Васильева, Екатерина Смирнова, Алия Иксанова) — восьмая с отставанием больше 4-х минут.

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У мужчин все было по-другому — Норвегии противостояли две равные российские команды.

Первый этап. Несмотря на то, что Алексей Червоткин сломал палку на старте, постепенно образовалась тройка лидеров — Россия-1, Россия-2 и Норвегия. Ближе к концу отрезка в 7,5 км Илья Семиков и Пол Гулберг немного убежали от Червоткина — 10 секунд преимущества на передаче.

Второй этап не поменял расстановку Норвегия (Эмиль Иверсен) и Россия-2 (Иван Якимушкин) прошли дистанцию вместе. Евгений Белов из нашей первой команды был рядом, но подобраться не смог — 12 секунд на передаче.

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На третьем этапе обе российские команды ухудшили позиции. Норвежец Шюр Рете летел по трассе и на середине дистанции сбросил Андрея Мельниченко. Олимпийский чемпион Пхенчхана в марафоне Йиво Нисканен вытащил Финляндию на второе место, обойдя сначала Дениса Спицова, а затем и Мельниченко. Норвегия на третьей передаче везла ему 38 секунд, две российские сборные были в нескольких метрах позади.

Четвертый этап. За наших бежали две звезды — Сергей Устюгов и Александр Большунов. В мечтах болельщиков россияне должны были быстро сбросить финна Йони Мяки и постараться догнать норвежца Симена Хегстада Крюгера. После первого круга удалось отыграть пять секунд. Получив информацию об этом, Крюгер резко ускорился и увеличил отрыв почти до минуты.

Ближе к финишу все стало совсем плохо — Устюгов отпустил Большунова и Мяки, а Сан Саныч и финн все решали в створе. У россиянина снова плохо работали лыжи. Поэтому Мяки выкатил на последние 150 метров первым. Но Большунов догонял бесшажным. Следом произошел достаточно спорный эпизод. Йони был впереди и закрыл коридор, не пустив Большунова, но при этом практически отправив Александра в борт. Это очень сильно разозлило россиянина: он сначала замахнулся на соперника палкой (по трансляции не видно, попал или нет), а после финишной черты на полной скорости влетел в Мяки, снеся финна с ног.

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Судьи такое не прощают — Россия-1 словила дисквалификацию, а Россия-2 поднялась на третье место. Но вряд ли нам будет приятно от такой медали. Позиция федерации четкая — соперников тоже должны наказать.

«Финнов должны дисквалифицировать, Саша занял правый коридор. Наша делегация подаст протест на решение судей», — сказал тренер сборной России Егор Сорин.

Пока непонятно, каким будет персональное наказание для Большунова. Но однозначно, что наши соперники еще долго будут вспоминать эти эмоции лидера сборной России, несмотря на то, что он извинился практически сразу после инцидента.

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