Сборная России подаст протест после скандального финиша Большунова
Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин сообщил, что команда подаст протест на действия финна Йони Мяки во время эстафеты на этапе Кубка мира.
Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин сообщил, что команда подаст протест на действия финна Йони Мяки во время эстафеты на этапе Кубка мира.
Россиянин Александр Большунов на финише боролся с ним за второе место. Мяки оттеснил россиянина к краю трассы, что в итоге очень ему помешало.
По мнению Сорина, финский лыжник действовал неправомерно.
Напомним, что Большунов в ответ ударил Мяки палкой по спине, а после финиша въехал в команду соперников. Сборная России в итоге была дисквалифицирована.