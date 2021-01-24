В FIS подтвердили, что Большунова отстранили только на один день
Российский лыжник Александр Большунов не будет дисквалифицирован на длительный срок за свое поведение на финише мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти. Об этом рассказал
Российский лыжник Александр Большунов не будет дисквалифицирован на длительный срок за свое поведение на финише мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти. Об этом рассказал
— Большунов дисквалифицирован с сегодняшних соревнований, но не рискует пропустить
— Значит, Большунов сможет соревноваться в Фалуне в следующие выходные?
— Да, — цитирует Миньерея Expressen.