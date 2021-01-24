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15:57 (мск), источник: Sport24

Финский лыжник Мяки — о Большунове: Я конкретно так вывел его из себя

Финский лыжник Йони Мяки прокомментировал инцидент на финише мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти.

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Мяки шел на равных с россиянином Александром Большуновым, но перекрыл российскому лыжнику путь к финишу. Большунов запнулся и от злости ударил противника палкой по спине, а после финиша специально врезался в финскую команду.

«Я конкретно так вывел его из себя. На финише я захотел занять внешний путь, чтобы у него не было возможности пройти меня и пришлось бы лезть внутрь. Считаю, что я заранее выбрал маршрут. А он тщетно пытался пролезть в недостаточно маленькую щель.

У меня хорошо катили лыжи, гонка прошла тоже хорошо. Когда я обгонял Большунова на спуске, то он посмотрел на меня в духе: «Это еще кто такой?» — цитирует Мяки Yle Sport.

«Он промахнулся палкой во время финишного спурта, но, по крайней мере, попал лыжей», — приводит слова Мяки Expressen.

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