«Я бы еще и палкой врезала». Анфиса Резцова отреагировала на поведение Большунова
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала инцидент, произошедший 24 января в концовке мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти. Российский лыжник Александр Большунов, который на финише вел борьбу с финном Йони Мяки за второе место, был недоволен тем, что соперник перекрыл ему лыжню, после чего ударил финна палкой, а после врезался в того на финише. В результате первую сборную России с Большуновым дисквалифицировали.