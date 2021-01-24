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18:25 (мск), источник: Sport24

«Я бы еще и палкой врезала». Анфиса Резцова отреагировала на поведение Большунова

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала инцидент, произошедший 24 января в концовке мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти. Российский лыжник Александр Большунов, который на финише вел борьбу с финном Йони Мяки за второе место, был недоволен тем, что соперник перекрыл ему лыжню, после чего ударил финна палкой, а после врезался в того на финише. В результате первую сборную России с Большуновым дисквалифицировали.

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Источник: РИА "Новости"

«Я бы на эмоциях тоже палкой махнула, — сказала Резцова. — Хотя он ни в чем не виноват, финишировать он мог в любом коридоре. Так что тактически финн все правильно сделал.

Да и Большунова зря наказали. Ну махнул он на эмоциях, и что такого? А то, что он сбил его в финишном створе… Так он мог объяснить, что на скорости просто в него въехал, потому что не мог затормозить. Но я бы еще и палкой врезала! Как дала бы ему палкой по спине, чтоб не пересекал мне лыжню, — цитирует Резцову ТАСС.

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