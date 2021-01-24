«Я бы еще и палкой врезала». Анфиса Резцова отреагировала на поведение Большунова

«Я бы на эмоциях тоже палкой махнула, — сказала Резцова. — Хотя он ни в чем не виноват, финишировать он мог в любом коридоре. Так что тактически финн все правильно сделал.

Да и Большунова зря наказали. Ну махнул он на эмоциях, и что такого? А то, что он сбил его в финишном створе… Так он мог объяснить, что на скорости просто в него въехал, потому что не мог затормозить. Но я бы еще и палкой врезала! Как дала бы ему палкой по спине, чтоб не пересекал мне лыжню, — цитирует Резцову ТАСС.