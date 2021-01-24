Вяльбе объяснила поведение Большунова во время стычки с финским соперником

Вяльбе заявила, что Большунов осознает неприемлемость своего поведения, и оправдала стычку с финном Йони Мяки нервным напряжением. «Но он не бил этого спортсмена. Он бил по снегу. Сделали какой-то фурор, что он как будто его чуть ли не убил. Он просто въехал в него. Не стал его трогать», — добавила она, отметив, что российскую сторону всегда признают виноватой.