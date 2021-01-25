На Большунова подали заявление в полицию после скандала в Лахти
На российского лыжника Александра Большунова подали заявление в полицию.
На российского лыжника Александра Большунова подали заявление в полицию.
На российского лыжника Александра Большунова подали заявление в полицию, утверждает финский телеканал «МТВ3».
Это произошло после инцидента во время эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти, когда россиянин ударил финского лыжника Йони Мяки на финишном спурте, так как тот перегородил ему дорогу, тем самым отказавшись от честной борьбы.
Полиция финского региона Хяме получила заявление о нанесении увечий. Теперь органам власти предстоит разобраться, соответствуют ли действия Большунова этой статье и стоит ли начинать предварительное расследование.
Напомним, что Большунов в итоге был дисквалифицирован за неспортивное поведение,