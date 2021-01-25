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12:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

На Большунова подали заявление в полицию после скандала в Лахти

На российского лыжника Александра Большунова подали заявление в полицию.

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Источник: РИА "Новости"

На российского лыжника Александра Большунова подали заявление в полицию, утверждает финский телеканал «МТВ3».

Это произошло после инцидента во время эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти, когда россиянин ударил финского лыжника Йони Мяки на финишном спурте, так как тот перегородил ему дорогу, тем самым отказавшись от честной борьбы.

Полиция финского региона Хяме получила заявление о нанесении увечий. Теперь органам власти предстоит разобраться, соответствуют ли действия Большунова этой статье и стоит ли начинать предварительное расследование.

Напомним, что Большунов в итоге был дисквалифицирован за неспортивное поведение, из-за чего его команда лишилась третьего места. Бронза перешла второй сборной России, которая пришла к финишу четвертой.

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