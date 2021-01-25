Губерниев: Слова окружения Большунова, что финна нужно было треснуть — чудовищны, это подстава для российских лыж

На финише эстафеты на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти между Большуновым и Мяки произошел инцидент: финн подрезал россиянина перед самым финишем, за что тот ударил его вслед лыжной палкой, а сразу после пересечения финишной черты Большунов въехал в Мяки, завалив его таким образом не землю. Вследствие действий Александра российская команда была дисквалифицирована, а ее результат, 3-е место, аннулирован.

Сегодня стало известно, что финская полиция возбудила уголовное дело против Большунова. Кроме того, Финская лыжная ассоциация (FSA) направила запрос в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) относительно действий российского лыжника.

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«Подставляться не надо на самом деле. И понятно, что соперники, финны, те же норвежцы, будут иметь малейшую возможность, чтобы прицепиться. И сейчас вот эта больная рука финна, возможные расследования — это все очень плохо. И куда это выльется, пока невозможно предположить. Будем надеяться, что все будет нормально.

Мы очень переживаем за Сашу, но нервы нужно держать в руках, сражаться в контактной борьбе в рамках правил, не подставляться, не размахивать кулаками. И особенно сейчас, конечно, чудовищно выглядят слова и окружения, и ветеранов, и кого бы то ни было, что нужно было там еще нападать, кулаками треснуть. Вот это — абсолютный путь в тупик. Это подстава для российских лыж и подстава для Большунова.