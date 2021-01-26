Большунову могут грозить два года тюрьмы. Мы поговорили с финскими юристами

Страсти вокруг истории с Александром Большуновым накаляются — стало известно, что после эстафетной гонки в воскресенье произошедшим заинтересовалась полиция.

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Для тех, кто каким-то образом пропустил новости с лыжного Кубка мира, — на финишном участке мужской эстафеты Александр Большунов, не пропущенный финном Йони Мяки по крайнему правому финишному коридору, в какой-то момент начал совершать странные движения палками, внешне напоминающие попытки ударить финна, а после финиша врезался в Мяки так, что тот упал и, по некоторым источникам, получил травму руки.

Согласно информации в финских СМИ, в данный момент полицией проводится проверка того, был ли в действиях Большунова состав нарушения, и если да, то какого именно. Два неназванных лица подали заявление на Большунова по обвинению в нанесении увечий. В случае если ответ будет положительный, начнется расследование.

Важно понимать, что речь идет не о санкциях FIS, которые еще предстоит детализировать, — судьи на соревнованиях могли вынести решения только относительно самого старта, а более серьезные санкции принимаются соответствующей дисциплинарной инстанцией международной федерации. Речь о возможном уголовном деле против Большунова, которое будет открыто финской полицией. И то, что Александр сейчас уже в Швеции, ничего не меняет.

ОСКАР ЛИНДБЕРГ, PONTUS LINDBERG & CO, ATTORNEYS AT LAW

Поскольку речь идет о финском уголовном кодексе, мы обратились к двум юристам, имеющим практику в данной, весьма специфичной, области.

— Что касается дела Большунова, давайте проанализируем, каким может быть наихудший для него сценарий с правовой точки зрения. Конечно, Большунов может столкнуться с отдельными последствиями в рамках FIS, но как юрист я хотел бы остановиться на тех уголовных последствиях, которые возможны для Большунова в Финляндии.

Во-первых, после финиша Большунов повалил Мяки на землю. В финском уголовном праве это обычно воспринимается как нападение средней или малой тяжести (причинение вреда здоровью или побои в российском уголовном праве. — Прим. перев.). Согласно последним решениям Верховного суда Финляндии необязательный физический контакт сразу же после гонки или игры считается событием, произошедшим вне спортивного мероприятия. Поскольку Большунов толкнул своего соперника Мяки после финиша, такое поведение может быть расценено как уголовно наказуемое нападение, а не как обычный физический контакт в ходе гонки. Такие правонарушения наказываются в соответствии с главой 21 Уголовного кодекса Финляндии, которая посвящена преступлениям против жизни и здоровья. Если Большунов будет осужден за нападение согласно Раздела 5 главы 21, то ему может грозить штраф или лишение свободы до двух лет.

Во-вторых, перед финишем Большунов размахивал своей палкой так, что, возможно, пытался ударить Мяки. Большунов мог даже не попасть, не дотянуться до Мяки, однако в соответствии с Разделом 5 Главы 21 Уголовного кодекса Финляндии даже попытка причинить кому-либо телесные повреждения является в Финляндии уголовным преступлением. Ударить кого-либо лыжной палкой также будет равносильно нападению с нанесением вреда здоровью легкой или средней степени тяжести, о чем говорилось выше.

Оба преступления Большунова будут рассматриваться как одно, так как они были совершены непосредственно друг за другом. Если Большунов будет осужден за оба преступления, то максимальная санкция для него может составить до двух лет и восьми месяцев лишения свободы.

Разумеется, окончательные правовые последствия в данный момент неизвестны. Наиболее вероятно, если Большунов окажется осужден, то его приговорят к штрафу.

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Важно отметить, что с юридической точки зрения не имеет значения, был ли Мяки травмирован или нет. Когда Большунов врезался в Мяки, результатом могло быть то, что Мяки получил бы травму. И если Мяки действительно повредил руку, это может рассматриваться как отягчающее обстоятельство, если Большунов будет признан виновным. Кроме того, Большунов должен будет возместить Мяки вред, если будет признан виновным в умышленном нанесении Мяки телесных повреждений.

Поскольку в отношении Большунова уже было подано заявление в Управление полиции Финляндии, полиция примет решение о том, следует ли ей расследовать это дело. Я думаю, полиция откроет расследование, что потребует допроса Большунова. Затем полиция направит материалы расследования в прокуратуру, и прокурор примет решение о том, следует ли привлекать к ответственности Большунова или нет.

Если Большунов признается в совершении преступления, ему может не потребоваться ехать в суд. В этом случае он автоматически окажется виновным. Если он не признает себя виновным, то финский окружной суд может принять решение о том, что Большунову придется лично присутствовать на судебном процессе.

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МАРККУ ФРЕДМАН, LAW OFFICE FREDMAN & MÅNSSON

— Согласно Уголовному кодексу Финляндии нападение легкой тяжести имеет место, например, путем опрокидывания человека на землю. Тот факт, что агрессивное поведение случилось во время спортивного состязания, не меняет дела, если это необычное и внезапное нападение, не характерное для этого вида спорта.

Для привлечения к ответственности за такое нападение потерпевший должен обратиться с с заявлением. Прокуратура не вправе привлекать кого-либо к ответственности, если такого заявления нет.

Наказанием за подобного рода нападение является штраф. При назначении штрафа учитывается размер дохода виновного лица. Некоторые профессиональные спортсмены были оштрафованы, к примеру, на десятки тысяч евро за превышение скорости на автомобиле.

Неуплата штрафа может привести к проблемам с получением визы в Финляндию или другие страны Шенгенской зоны.

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Заключение

Как видите, все очень серьезно. Мяки по финскому законодательству подвергся так называемому «нападению», ответственность за которое может возрасти, если имела место травма руки. Даже если финн, как сообщается на странице Федерации лыжного спорта Финляндии, не будет подавать заявление в полицию, это не означает, что последствий для Александра не будет вообще, ведь свидетелями произошедшего в прямом эфире стало огромное число людей.

Если из Александра захотят сделать показательный пример, то штраф это еще легкий вариант. Как видите, тюремное заключение, как минимум теоретически, возможно, хотя, конечно, маловероятно. Учитывая это, к защите Александра необходимо отнестись крайне серьезно, не исключено, потребуется экспертиза психологического состояния атлета в той ситуации, чтобы доказать отсутствие намерения нанести ущерб и травму.

Беда в том, что слишком много уже людей сказали — возможно, Большунов врезался в Мяки специально. В том числе и Елена Вяльбе:

— Он просто въехал в него. Не стал его трогать, бить. Да, въехал, наверное, специально. Но это нервы. Невозможно все это выдержать. Елена Вяльбе

В этой ситуации доказать уже, скорее всего, можно только действия в состоянии аффекта, на фоне физической и психологической усталости.

Однако санкции могут быть и чисто финские, даже в рамках спорта. Например, в 1983 году за пьяный дебош на банкете после ЧМ, вся мужская спринтерская сборная СССР по конькобежному спорту была признана виновной в вандализме и получила запрет на въезд в город Хельсинки на год. Перспектива не выступать в Финляндии еще какое-то время для Большунова сейчас вполне реальна. Ну, а о том, что решит по его делу FIS и допустят ли Александра на ближайшие старты под эгидой международной федерации, мы узнаем уже совсем скоро.