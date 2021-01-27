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00:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Я просто хотел поговорить с финном». Большунов впервые объяснил конфликт

Лидер лыжной сборной России пытается избежать серьезного наказания за инцидент на финише эстафеты в Лахти.

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Источник: AFP 2020

Российская сторона провела серьезную информационную кампанию по нейтрализации последствий скандала на этапе Кубка мира в Лахти. Его главным антигероем стал лидер нашей сборной Александр Большунов, вступивший в конфликт с малоизвестным финским лыжником Йони Мяки. Финн заблокировал Большунова на финишной прямой на последнем этапе воскресной эстафеты и спровоцировал россиянина на необдуманные эмоциональные поступки. Александр сначала замахнулся на соперника палками, а после завершения гонки врезался в спину обидчика, сбив его с ног. За это аннулирован результат всей сборной России, а перед Большуновым замаячила длительная дисквалификация.

Финские СМИ во вторник написали, что Александру за нападение и нанесение увечий может грозить тюремный срок. Но, скорее всего, это спекуляция. А вот отстранение от гонок кажется более чем реальным, особенно после того, как Финская лыжная ассоциация обратилась к Международной федерации (FIS) с просьбой дать оценку случившемуся.

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До сих пор максимальным наказанием за неспортивное поведение в FIS было отстранение на одну гонку. Но ранее никто из элитных лыжников не оказывал на соперника физического воздействия после финиша. Серьезно оценив угрозу, Ассоциация лыжных видов спорта России выступила с официальными извинениями. Сам Большунов провел разговор с директором FIS по лыжным гонкам Пьером Миньери и рассказал свою версию случившего в интервью норвежской телерадиокомпании NRK.

Рассказ Александра со стороны выглядит несколько наивным — якобы россиянин не собирался бить Мяки, а лишь собирался поговорить с финном. Причиной столкновения стали неисправные крепления — Большунов не успел вовремя затормозить. Ранее руководство Федерации лыжных гонок России уверяло, что наш спортсмен на самом деле пытался воткнуть палки не в спину соперника, а в снег.

Я просто хотел поговорить с Мяки о том, почему он сделал то, что сделал. Я не планировал сбивать финна, но, когда я попытался остановиться, мои крепления сломались.
Александр Большунов

Однако здесь важен сам факт того, что наш лыжник не ушел в отрицание вины, а работает на имидж адекватного спортсмена, который готов работать над тем, чтобы не повторять ошибок. Конечно, Александру еще долго придется выступать с клеймом «несдержанного грубияна». Но главным словом здесь является «выступать». Во всяком случае сейчас Большунов и его команда сделали все, чтобы минимизировать последствия воскресного выброса отрицательных эмоций.

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