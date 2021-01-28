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18:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Норвегии по лыжным гонкам не выступит на этапе Кубка мира в Нове-Месте

Сборная Норвегии по лыжным гонкам не примет участия в соревнованиях на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия), которые пройдут с 20 по 21 февраля.

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Источник: РИА "Новости"

«Поездки между странами Европы во время пандемии по-прежнему сопряжены с неприемлемо высоким риском заражения, и, кроме того, эпидемиологическая ситуация в Чехии складывается на лучшим образом», — приводит слова Ойстейна Андерсена, ответственного за лыжные гонки в Норвежской лыжной ассоциации, NRK.

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«Риск, связанный с возможностью заражения команды коронавирусом, больше всего повлиял на решение не участвовать на этапе Кубка мира в Нове-Место, — сказал менеджер команды Эспен Бьервиг.

Напомним, сборная Норвегии пропускала декабрьские этапы в Давосе (Швейцария) и Дрездене (Германия). Первоначально планировалось, что скандинавская команда пропустит все кубковые гонки до чемпионата мира, но решение было изменено. При этом лидер команды Йоханнес Хёсфлот Клебо до последнего сомневался, примет ли он участие в этапе КМ в Лахти, и принял решение его пропустить.

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