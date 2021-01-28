Сборная Норвегии по лыжным гонкам не выступит на этапе Кубка мира в Нове-Месте

«Поездки между странами Европы во время пандемии по-прежнему сопряжены с неприемлемо высоким риском заражения, и, кроме того, эпидемиологическая ситуация в Чехии складывается на лучшим образом», — приводит слова Ойстейна Андерсена, ответственного за лыжные гонки в Норвежской лыжной ассоциации, NRK.

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«Риск, связанный с возможностью заражения команды коронавирусом, больше всего повлиял на решение не участвовать на этапе Кубка мира в Нове-Место, — сказал менеджер команды Эспен Бьервиг.