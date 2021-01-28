Сборная Норвегии по лыжным гонкам не выступит на этапе Кубка мира в Нове-Месте
Сборная Норвегии по лыжным гонкам не примет участия в соревнованиях на этапе Кубка мира в
Сборная Норвегии по лыжным гонкам не примет участия в соревнованиях на этапе Кубка мира в
«Поездки между странами Европы во время пандемии
«Риск, связанный с возможностью заражения команды коронавирусом, больше всего повлиял на решение не участвовать на этапе Кубка мира в
Напомним, сборная Норвегии пропускала декабрьские этапы в Давосе (Швейцария) и Дрездене (Германия). Первоначально планировалось, что скандинавская команда пропустит все кубковые гонки до чемпионата мира, но решение было изменено. При этом лидер команды Йоханнес Хёсфлот Клебо до последнего сомневался, примет ли он участие в этапе КМ в Лахти, и принял решение его пропустить.