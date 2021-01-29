Французскому лыжнику Манифика не разрешили поехать на этап Кубка мира из-за коронавируса

«За день до отъезда в Швецию мне сказали, что меня не пустят. Вещи уже были собраны, — сказал Манифика. — Это так странно: один из спортсменов нашей сборной заразился коронавирусом, я виделся с ним неделю назад, поэтому меня записали в контактную группу. Но я сделал ПЦР-тест, который показал, что я здоров и у меня нет никаких симптомов».

Манифика рассказал, что решение было принято французской федерацией. «Честно говоря, это расстраивает, я зол. Никто в профсоюзе мне не звонил и не задавал никаких вопросов, я только получил сообщение: “Тебе нельзя ехать”. Я ничего не понимаю», — признался лыжник.

Француз не знает, когда сможет выступить на Кубке мира. «В следующие выходные будет только спринт, а для меня ничего. Затем этап в Нове-Место — последний перед чемпионатом мира. Посмотрим, выступлю ли я там», — добавил он.

Манифика 34 года, он является трехкратным призером Олимпийских игр и трехкратным призером чемпионатов мира, победителем этапов Кубка мира. На лыжной многодневке «Тур де Ски» 2021 года занял второе место в общем зачете.