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15:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Большунов обошел норвежцев и победил в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов победил в индивидуальной гонке свободным стилем с раздельным стартом на этапе Кубка мира в шведском Фалуне. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: РИА "Новости"
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Соревнования состоялись в пятницу, 29 января. Россиянин прошел 15-километровую дистанцию за 32 минуты 33,3 секунды. Второе место занял норвежец Симен Крюгер, уступивший победителю 1,8 секунды. Третьим к финишу пришел еще один представитель Норвегии Шур Рете. Его отставание составило 23,9 секунды.

Мужская индивидуальная гонка открыла программу этапа Кубка мира в Фалуне. Соревнования завершатся в воскресенье, 31 января, мужским спринтом.

24 января на этапе Кубка мира в Лахти между Большуновым и финном Йони Мяки произошла стычка на финише эстафеты. Финн подрезал Большунова, в результате чего россиянин толкнул соперника и ударил его палкой. После финиша Большунов сбил Мяки с ног. Из-за неспортивного поведения россиянина первая национальная команда была лишена бронзовых наград в эстафете, а на Большунова подали заявление в полицию.

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