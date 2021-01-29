Большунов обошел норвежцев и победил в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира

Соревнования состоялись в пятницу, 29 января. Россиянин прошел 15-километровую дистанцию за 32 минуты 33,3 секунды. Второе место занял норвежец Симен Крюгер, уступивший победителю 1,8 секунды. Третьим к финишу пришел еще один представитель Норвегии Шур Рете. Его отставание составило 23,9 секунды.

24 января на этапе Кубка мира в Лахти между Большуновым и финном Йони Мяки произошла стычка на финише эстафеты. Финн подрезал Большунова, в результате чего россиянин толкнул соперника и ударил его палкой. После финиша Большунов сбил Мяки с ног. Из-за неспортивного поведения россиянина первая национальная команда была лишена бронзовых наград в эстафете, а на Большунова подали заявление в полицию.