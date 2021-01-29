Непряева упала и сошла с гонки в Фалуне. Россиянке предстоит обследование

25-летняя лыжница упала на последнем спуске и повредила руку. Позже в эфире «Матч ТВ» прозвучала информация от главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе о том, что Непряева не может пошевелить пальцами. Россиянка отправилась на обследование в больницу с подозрением на перелом.