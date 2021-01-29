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16:39 (мск), источник: Матч ТВ

Непряева упала и сошла с гонки в Фалуне. Россиянке предстоит обследование

Россиянка Наталья Непряева не смогла финишировать в гонке на 10 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Фалуне.

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Источник: РИА "Новости"
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25-летняя лыжница упала на последнем спуске и повредила руку. Позже в эфире «Матч ТВ» прозвучала информация от главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе о том, что Непряева не может пошевелить пальцами. Россиянка отправилась на обследование в больницу с подозрением на перелом.

Напомним, 30 января в Фалуне пройдет женский масс-старт классическим стилем. Начало — в 17:00 мск.

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