Непряева упала и сошла с гонки в Фалуне. Россиянке предстоит обследование
Россиянка Наталья Непряева не смогла финишировать в гонке на 10 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Фалуне.
Россиянка Наталья Непряева не смогла финишировать в гонке на 10 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Фалуне.
25-летняя лыжница упала на последнем спуске и повредила руку. Позже в эфире «Матч ТВ» прозвучала информация от главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе о том, что Непряева не может пошевелить пальцами. Россиянка отправилась на обследование в больницу с подозрением на перелом.
Напомним, 30 января в Фалуне пройдет женский