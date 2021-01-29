Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Северсталь
Футбол. Зарубежный
22:30
Штутгарт
Майнц
Футбол. Зарубежный
22:45
Торино
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
23:00
Лион
Бордо
Футбол. Зарубежный
23:00
Вальядолид
Уэска
Хоккей. НХЛ
30.01
Чикаго Блэкхокс
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Оттава Сенаторз
41
Хоккей. НХЛ
06:00
Эдмонтон Ойлерз
Торонто Мэйпл Ливз
34
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Анахайм Дакс
32
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш
Сан-Хосе Шаркс
30
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз
Детройт Ред Уингз
73
Все события
Фоторепортажи
17Загитова и Медведева в одном кадре
45Щербакова и Трусова обнимались, Туктамышева и Худайбердиева демонстрировали вечерние платья. Фото жеребьевки ЧР
15:56 (мск), источник: Матч ТВ

«Что было в Лахти — осталось в Лахти». Большунов обошел всех норвежцев и победой ответил на критику

Беседует Сергей Лисин.

Наверх
Источник: РИА "Новости"
  • Александр Большунов выиграл 15 километровую гонку коньком, которая открывала этап Кубка мира в Фалуне
  • Достав Йоханнеса Клебо, который стартовал в минуте перед Большуновым, наш спортсмен, тем не менее, после финиша должен был ждать результатов других норвежцев. Прежде всего — Симена Крюгера, который на последних отсечках шел все ближе и ближе к графику Большунова
  • В итоге Крюгеру до победы не хватило 1,8 секунды. Он финишировал вторым, а призовую тройку замкнул еще один представитель Норвегии — Шур Рёте, уступивший Большунову 23,9 секунды

После награждения Александр пообщался с «Матч ТВ».

— Какие сегодня были мысли перед стартом, было ли желание всем все доказать после Лахти?

Во время загрузки произошла ошибка.

— То, что было в Лахти, — осталось в Лахти. А сегодня нужно было просто показать свою силу на дистанции, что у меня и получилось.

— Насколько уверенно сегодня себя чувствовали?

— Не скажу, что очень уверенно, потому что на втором круге уже так… сила потихоньку уходила, но я рад, что выиграл.

Читайте также
«Я просто хотел поговорить с финном». Большунов впервые объяснил конфликт

— Эту гонку можно назвать лучшей в вашем исполнении или просто обычной, где все сложилось?

— Обычная гонка, где все сложилось — и лыжи работали, и самочувствие было нормальным. Хочу сказать спасибо сервису, сегодня лыжи были намного лучше, чем в Лахти.

— 14 градусов ниже ноля на улице, у Якимушкина замерзли руки на спусках, вы как это пережили?

— Да, самая холодная гонка за три года на КМ. Нужно было хорошо разогреться перед стартом.

— Завтра классика, там ноги еще больше могут замерзнуть на дабл поллинге.

— Оденемся потеплее.

— Что подумали, когда увидели спину Клебо, зная, что он стартовал в минуте впереди?

— (смеется) Ничего не почувствовал. Понимал, что за мной сзади идут сильные дистанционщики, от которых нужно убегать.

— Ну вы и финиш у него вырезали.

— В конце, на финише, у Йоханнеса была задача не выходить вперед на последних метрах, чтобы не помогать мне выиграть. А для меня главным было быстро добраться до финиша и все получилось.
Читайте также
5 неожиданных видов спорта для занятий на улице

— Но Александр, минута ходом Клебо!

— (смеется) Ну да, в принципе это неплохо.

— Как думаете, Клебо сможет на этой дистанции, «пятнашке» коньком, показать что-то внятное на ЧМ?

— Не знаю, это у него нужно спрашивать.

— Ну, а кого из норвежцев на этой дистанции можно назвать основным конкурентом?

— А вы посмотрите финишный протокол и станет понятно кого.

— Норвежцы говорят, что вы теперь будете плохо спать до ЧМ.

— Отвечу, что чем больше меня критикуют, тем лучше для меня, тем больше у меня мотивации и тем спокойнее я сплю.

Читайте также
 Плющенко собрался драться с хореографом Тутберидзе. Фигурное катание превращается в трэш-стрим?
Алексей Березуцкий не принял окончательного решения об уходе из ЦСКА. У него разногласия с Бабаевым
«Расстроен»: Леон Мусаев рассказал об уходе из «Зенита»
Черданцев: Карпин на «Матч ТВ» повел себя просто неприлично
Йоханнес Клебо заявил, что ему приказали не обгонять Большунова
Агент: Вагнер Лав до последнего ждал, а ЦСКА ничего не предложил
Непряева упала и сошла с гонки. Россиянке предстоит обследование
5 неожиданных видов спорта для занятий на улице
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь