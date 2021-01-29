«Что было в Лахти — осталось в Лахти». Большунов обошел всех норвежцев и победой ответил на критику

Александр Большунов выиграл 15 километровую гонку коньком, которая открывала этап Кубка мира в Фалуне

Достав Йоханнеса Клебо, который стартовал в минуте перед Большуновым, наш спортсмен, тем не менее, после финиша должен был ждать результатов других норвежцев. Прежде всего — Симена Крюгера, который на последних отсечках шел все ближе и ближе к графику Большунова

В итоге Крюгеру до победы не хватило 1,8 секунды. Он финишировал вторым, а призовую тройку замкнул еще один представитель Норвегии — Шур Рёте, уступивший Большунову 23,9 секунды

После награждения Александр пообщался с «Матч ТВ».

— Какие сегодня были мысли перед стартом, было ли желание всем все доказать после Лахти?

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--c16858fdc97cf4dc69fa" data-vnd="c16858fdc97cf4dc69fa" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=c16858fdc97cf4dc69fa" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

— То, что было в Лахти, — осталось в Лахти. А сегодня нужно было просто показать свою силу на дистанции, что у меня и получилось.

— Насколько уверенно сегодня себя чувствовали?

— Не скажу, что очень уверенно, потому что на втором круге уже так… сила потихоньку уходила, но я рад, что выиграл.

— Эту гонку можно назвать лучшей в вашем исполнении или просто обычной, где все сложилось?

— Обычная гонка, где все сложилось — и лыжи работали, и самочувствие было нормальным. Хочу сказать спасибо сервису, сегодня лыжи были намного лучше, чем в Лахти.

— 14 градусов ниже ноля на улице, у Якимушкина замерзли руки на спусках, вы как это пережили?

— Да, самая холодная гонка за три года на КМ. Нужно было хорошо разогреться перед стартом.

— Завтра классика, там ноги еще больше могут замерзнуть на дабл поллинге.

— Оденемся потеплее.

— Что подумали, когда увидели спину Клебо, зная, что он стартовал в минуте впереди?

— (смеется) Ничего не почувствовал. Понимал, что за мной сзади идут сильные дистанционщики, от которых нужно убегать.

— Ну вы и финиш у него вырезали.

— В конце, на финише, у Йоханнеса была задача не выходить вперед на последних метрах, чтобы не помогать мне выиграть. А для меня главным было быстро добраться до финиша и все получилось.

Читайте также 5 неожиданных видов спорта для занятий на улице

— Но Александр, минута ходом Клебо!

— (смеется) Ну да, в принципе это неплохо.

— Как думаете, Клебо сможет на этой дистанции, «пятнашке» коньком, показать что-то внятное на ЧМ?

— Не знаю, это у него нужно спрашивать.

— Ну, а кого из норвежцев на этой дистанции можно назвать основным конкурентом?

— А вы посмотрите финишный протокол и станет понятно кого.

— Норвежцы говорят, что вы теперь будете плохо спать до ЧМ.