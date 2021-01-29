«Что было в Лахти — осталось в Лахти». Большунов обошел всех норвежцев и победой ответил на критику
Беседует Сергей Лисин.
Беседует Сергей Лисин.
После награждения Александр пообщался с «Матч ТВ».
— Какие сегодня были мысли перед стартом, было ли желание всем все доказать после Лахти?
— То, что было в Лахти, — осталось в Лахти. А сегодня нужно было просто показать свою силу на дистанции, что у меня и получилось.
— Насколько уверенно сегодня себя чувствовали?
— Не скажу, что очень уверенно, потому что на втором круге уже так… сила потихоньку уходила, но я рад, что выиграл.
— Эту гонку можно назвать лучшей в вашем исполнении или просто обычной, где все сложилось?
— Обычная гонка, где все сложилось — и лыжи работали, и самочувствие было нормальным. Хочу сказать спасибо сервису, сегодня лыжи были намного лучше, чем в Лахти.
— 14 градусов ниже ноля на улице, у Якимушкина замерзли руки на спусках, вы как это пережили?
— Да, самая холодная гонка за три года на КМ. Нужно было хорошо разогреться перед стартом.
— Завтра классика, там ноги еще больше могут замерзнуть на дабл поллинге.
— Оденемся потеплее.
— Что подумали, когда увидели спину Клебо, зная, что он стартовал в минуте впереди?
— (смеется) Ничего не почувствовал. Понимал, что за мной сзади идут сильные дистанционщики, от которых нужно убегать.
— Ну вы и финиш у него вырезали.
— В конце, на финише, у Йоханнеса была задача не выходить вперед на последних метрах, чтобы не помогать мне выиграть. А для меня главным было быстро добраться до финиша и все получилось.
— Но Александр, минута ходом Клебо!
— (смеется) Ну да, в принципе это неплохо.
— Как думаете, Клебо сможет на этой дистанции, «пятнашке» коньком, показать
— Не знаю, это у него нужно спрашивать.
— Ну, а кого из норвежцев на этой дистанции можно назвать основным конкурентом?
— А вы посмотрите финишный протокол и станет понятно кого.
— Норвежцы говорят, что вы теперь будете плохо спать до ЧМ.
— Отвечу, что чем больше меня критикуют, тем лучше для меня, тем больше у меня мотивации и тем спокойнее я сплю.