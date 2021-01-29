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16:23 (мск), источник: ТАСС

Лыжница Диггинс выиграла гонку на 10 км на этапе Кубка мира. Непряева получила травму

ТАСС, 29 января. Американская лыжница Джессика Диггинс стала первой в гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.

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Источник: РИА "Новости"

Диггинс преодолела дистанцию за 23 минуты 35,9 секунды. Второй стала норвежка Тереза Йохауг (отставание — 2,1 секунды), третье место заняла шведка Эбба Андерссон (+14,6). Лучшей из россиянок стала Юлия Ступак, которая заняла 12-е место (+1.10,5). Россиянка Наталья Непряева получила повреждение и не завершила гонку.

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне завершится 31 января.

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