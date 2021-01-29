Лыжница Диггинс выиграла гонку на 10 км на этапе Кубка мира. Непряева получила травму

Лыжница Диггинс выиграла гонку на 10 км на этапе Кубка мира. Непряева получила травму

ТАСС, 29 января. Американская лыжница Джессика Диггинс стала первой в гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.