Лыжница Диггинс выиграла гонку на 10 км на этапе Кубка мира. Непряева получила травму
ТАСС, 29 января. Американская лыжница Джессика Диггинс стала первой в гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.
ТАСС, 29 января. Американская лыжница Джессика Диггинс стала первой в гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.
Диггинс преодолела дистанцию за 23 минуты 35,9 секунды. Второй стала норвежка Тереза Йохауг (отставание — 2,1 секунды), третье место заняла шведка Эбба Андерссон (+14,6). Лучшей из россиянок стала Юлия Ступак, которая заняла 12-е место (+1.10,5). Россиянка Наталья Непряева получила повреждение и не завершила гонку.
Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне завершится 31 января.