Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Динамо Р
Северсталь
02
Хоккей. КХЛ
3-й период
ХК Динамо
Сочи
40
Хоккей. КХЛ
3-й период
Йокерит
Торпедо НН
31
Футбол. Зарубежный
22:30
Штутгарт
Майнц
Футбол. Зарубежный
22:45
Торино
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
23:00
Лион
Бордо
Футбол. Зарубежный
23:00
Вальядолид
Уэска
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
ЦСКА
24
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Авангард
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
30.01
Чикаго Блэкхокс
Коламбус Блю Джэкетс
Все события
Фоторепортажи
11Логинов выиграл индивидуальную гонку в Антхольце
32Слезы Щербаковой и Тутберидзе, радость Трусовой и Плющенко, огромный медведь. Невероятные эмоции ЧР-2021
18:25 (мск), источник: ТАСС

Лыжница Непряева сломала руку в результате падения на этапе Кубка мира

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Решение об участии российской лыжницы Натальи Непряевой в чемпионате мира примут только после того, как спортсменка будет прооперирована и начнет восстановление. Об этом ТАСС сообщил тренер Непряевой Юрий Бородавко.

Наверх
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

В пятницу Непряева упала во время гонки с раздельным стартом на 10 км свободным стилем на этапе Кубка мира в шведском Фалуне и не смогла финишировать. Медицинское обследование показало перелом двух костей в кисти, она будет прооперирована в Москве.

Читайте также
5 неожиданных видов спорта для занятий на улице

«Надо посмотреть, как пройдут операция, восстановление, и потом уже будем решать насчет чемпионата мира, — сказал Бородавко. — Сейчас главное — здоровье спортсменки, чтобы все срослось идеально, полумеры нам не нужны. Завтра Наталья полетит домой, там как раз есть прямой рейс. Постараемся ее отправить».

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в германской Оберстдорфе с 22 февраля по 7 марта.
 "Проигрываете, но проигрывайте мужиками". А кто мужиками сегодня на поле был?"
Россиянина обвиняют в нанесении увечий сопернику
Российский биатлонист завоевал серебро в спринте на ЧЕ в Польше
Форвард ЦСКА перешел в итальянский клуб на правах аренды
Черданцев: Карпин на «Матч ТВ» повел себя просто неприлично
Йоханнес Клебо заявил, что ему приказали не обгонять Большунова
Леонид Федун высказался о возможной реформе РПЛ
5 неожиданных видов спорта для занятий на улице
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь