Лыжница Непряева сломала руку в результате падения на этапе Кубка мира

В пятницу Непряева упала во время гонки с раздельным стартом на 10 км свободным стилем на этапе Кубка мира в шведском Фалуне и не смогла финишировать. Медицинское обследование показало перелом двух костей в кисти, она будет прооперирована в Москве.
«Надо посмотреть, как пройдут операция, восстановление, и потом уже будем решать насчет чемпионата мира, — сказал Бородавко. — Сейчас главное — здоровье спортсменки, чтобы все срослось идеально, полумеры нам не нужны. Завтра Наталья полетит домой, там как раз есть прямой рейс. Постараемся ее отправить».
Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в германской Оберстдорфе с 22 февраля по 7 марта.