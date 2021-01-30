Шведский лыжник Поромаа, назвавший россиян идиотами, хочет тренироваться с Большуновым в России

Об этом спортсмен рассказал в интервью Sport Bladet. Ранее 21-летний швед назвал россиян идиотами.

«Если он пригласит, я приду. Вы можете написать это. Было бы интересно посмотреть, что они делают на тренировках и почему так быстро бегают.

Пожить в России три месяца? Да, это был бы хороший опыт. Тогда было бы лучше всего летом. Если получу приглашение, приеду и проживу там три месяца, — сказал Поромаа.

Поромаа упал в ходе четвертьфинального заезда на «Тур де Ски» и помешал проехать россиянину Ивану Якимушкину. После гонки российский лыжник заявил, что Поромаа «неправильно ездит» и «болтается как килька в бочке». За день до этого Поромаа в ходе масс-старта сломал палку еще одному россиянину Евгению Белову.