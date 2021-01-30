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13:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Пять китайских лыжников внезапно снялись с этапа Кубка мира. Они едва не застряли в Швеции

Сборная Китая по лыжным гонкам приехала выступать на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция), но большинство спортсменов этой страны без каких-либо объявлений не вышло на старт.

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Источник: AP 2020

Напротив фамилий пятерых китайцев появился значок DNS (не стартовал).

Ситуацию пояснил тренер китайцев Кристиан Бьюне Свен. По его словам, спортсменам пришлось срочно переезжать из Швеции в Норвегию, так как норвежское правительство приняло решение закрыть границы из-за угрозы распространения коронавируса.

«Китайские лыжники живут в Норвегии, у них вид на жительство в этой стране. Нам пришлось разбираться, как решение правительства Норвегии отразится на нас и смогут ли они вернуться, если будут соревноваться в Фалуне. В четверг вечером мы наконец-то получили ответ. Сказали, что лыжникам не разрешат пересечь границу, если они не приедут до полуночи. Нужно было действовать срочно, пришлось мчаться. Машина пересекла границу в 23:30, запас был — 30 минут. Ребята с нетерпением ждали шанса выступить в Фалуне, и они очень расстроились. Что касается двух девушек, которые вчера вышли на старт, то они будут участвовать во всех предстоящих гонках Кубка мира. Так что они не вернутся в Норвегию в ближайшее время», — приводит слова Свена Expressen.

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