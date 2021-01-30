Пять китайских лыжников внезапно снялись с этапа Кубка мира. Они едва не застряли в Швеции
Сборная Китая по лыжным гонкам приехала выступать на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция), но большинство спортсменов этой страны без
Сборная Китая по лыжным гонкам приехала выступать на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция), но большинство спортсменов этой страны без
Напротив фамилий пятерых китайцев появился значок DNS (не стартовал).
Ситуацию пояснил тренер китайцев Кристиан Бьюне Свен. По его словам, спортсменам пришлось срочно переезжать из Швеции в Норвегию, так как норвежское правительство приняло решение закрыть границы
«Китайские лыжники живут в Норвегии, у них вид на жительство в этой стране. Нам пришлось разбираться, как решение правительства Норвегии отразится на нас и смогут ли они вернуться, если будут соревноваться в Фалуне. В четверг вечером мы