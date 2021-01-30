Пять китайских лыжников внезапно снялись с этапа Кубка мира. Они едва не застряли в Швеции

Напротив фамилий пятерых китайцев появился значок DNS (не стартовал).



Ситуацию пояснил тренер китайцев Кристиан Бьюне Свен. По его словам, спортсменам пришлось срочно переезжать из Швеции в Норвегию, так как норвежское правительство приняло решение закрыть границы из-за угрозы распространения коронавируса.



«Китайские лыжники живут в Норвегии, у них вид на жительство в этой стране. Нам пришлось разбираться, как решение правительства Норвегии отразится на нас и смогут ли они вернуться, если будут соревноваться в Фалуне. В четверг вечером мы наконец-то получили ответ. Сказали, что лыжникам не разрешат пересечь границу, если они не приедут до полуночи. Нужно было действовать срочно, пришлось мчаться. Машина пересекла границу в 23:30, запас был — 30 минут. Ребята с нетерпением ждали шанса выступить в Фалуне, и они очень расстроились. Что касается двух девушек, которые вчера вышли на старт, то они будут участвовать во всех предстоящих гонках Кубка мира. Так что они не вернутся в Норвегию в ближайшее время», — приводит слова Свена Expressen.