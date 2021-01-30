Лыжница Непряева перенесет операцию на руке 1 февраля

В пятницу на этапе Кубка мира в шведском Фалуне Непряева упала и не смогла завершить гонку. Медицинское обследование показало перелом двух костей в кисти.

«В связи с падением на этапе Кубка мира Непряева получила перелом пястных костей третьего и четвертого пальцев правой кисти. На данный момент она прошла обследование в клинике, наложен гипс. 30 января Наталья возвращается в Москву и 31 января будет госпитализирована для проведения хирургического лечения. Дата операция назначена на 1 февраля, сроки восстановления будут понятны после проведения оперативного лечения», — сказал он.