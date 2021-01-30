Лыжница Непряева перенесет операцию на руке 1 февраля

Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Реал
Леванте
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вест Бромвич Альбион
Фулхэм
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кристал Пэлас
Вулверхэмптон Уондерерс
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Манчестер Сити
Шеффилд Юнайтед
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Айнтрахт Ф
Герта
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Бавария
Хоффенхайм
21
Футбол. Зарубежный
перерыв
Боруссия Д
Аугсбург
11
Футбол. Зарубежный
перерыв
Вердер
Шальке-04
01
Футбол. Зарубежный
перерыв
Унион Б
Боруссия М
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Болонья
Милан
02
Хоккей. КХЛ
2-й период
Ак Барс
Куньлунь
10
Хоккей. КХЛ
2-й период
Спартак
СКА
03
Футбол. Зарубежный
19:00
Монпелье
Ланс
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Металлург Мг
Футбол. Зарубежный
20:00
Сампдория
Ювентус
Футбол. Зарубежный
20:30
РБ Лейпциг
Байер
Футбол. Зарубежный
20:30
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:30
Валенсия
Эльче
Футбол. Зарубежный
16:00
Эйбар
Севилья
02
Хоккей. НХЛ
21:00
Баффало Сэйбрз
Нью-Джерси Дэвилз
Футбол. Зарубежный
15:30
Эвертон
Ньюкасл Юнайтед
02
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Салават Юлаев
ОТ
23
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Беневенто
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Ренн
Футбол. Зарубежный
23:00
Саутгемптон
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
23:00
Вильярреал
Реал Сосьедад
Хоккей. НХЛ
31.01
Вашингтон Кэпиталз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
31.01
Детройт Ред Уингз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
31.01
Каролина Харрикейнз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
31.01
Монреаль Канадиенс
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
31.01
Нью-Йорк Рейнджерс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
31.01
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
31.01
Филадельфия Флайерз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
31.01
Эдмонтон Ойлерз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
31.01
Миннесота Уайлд
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
31.01
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
31.01
Виннипег Джетс
Ванкувер Кэнакс
Все события
Фоторепортажи
32Слезы Щербаковой и Тутберидзе, радость Трусовой и Плющенко, огромный медведь. Невероятные эмоции ЧР-2021
8Макгрегор проиграл Порье
16:27 (мск), источник: ТАСС

Лыжница Непряева перенесет операцию на руке 1 февраля

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Российская лыжница Наталья Непряева будет прооперирована 1 февраля в Москве. Об этом сообщил главный врач сборной России Роман Эрлихман, комментарий которого приводит пресс-служба Федерации лыжных гонок России.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В пятницу на этапе Кубка мира в шведском Фалуне Непряева упала и не смогла завершить гонку. Медицинское обследование показало перелом двух костей в кисти.

«В связи с падением на этапе Кубка мира Непряева получила перелом пястных костей третьего и четвертого пальцев правой кисти. На данный момент она прошла обследование в клинике, наложен гипс. 30 января Наталья возвращается в Москву и 31 января будет госпитализирована для проведения хирургического лечения. Дата операция назначена на 1 февраля, сроки восстановления будут понятны после проведения оперативного лечения», — сказал он.

Непряева является бронзовым призером Олимпийских игр, двукратным бронзовым призером чемпионата мира, двукратным серебряным призером многодневной лыжной гонки «Тур де Ски». В сезоне-2018/19 она заняла второе место в общем зачете Кубка мира, в сезоне-2019/20 — третье.

 "Проигрываете, но проигрывайте мужиками". А кто мужиками сегодня на поле был?"
Россиянина обвиняют в нанесении увечий сопернику
Российских саночников дисквалифицировали на ЧМ
Русские биатлонисты опозорились на ЧЕ. Россия без личных побед
Месси отомстит «Атлетику»: Топ-5 ставок дня
Россиянка обогнала на финише Йохауг и стала второй в масс-старте
Гараничев на ЧЕ ничего не показал. Почему он опять в сборной РФ
«Севилья» в гостях у «Эйбара» и другие матчи в Испании (видео)
5 неожиданных видов спорта для занятий на улице
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь