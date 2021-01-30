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16:43 (мск), источник: ТАСС

Большунов выиграл масс-старт в Швеции, отыграв более 30 позиций после падения

ТАСС, 30 января. Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в масс-старте классическим стилем на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.

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Источник: РИА "Новости"
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Россиянин преодолел дистанцию 15 км за 35 минут 16,3 секунды. Вторым стал норвежец Йоханнес Клебо (+0,4), который на финише на сотые доли секунды опередил соотечественника Пола Гольберга (+0,4). Россиянин Сергей Устюгов стал седьмым (+5,9), Илья Семиков — восьмым (+6,4), Иван Якимушкин — девятым (+6,6), Денис Спицов — 12-м (+9,9), Артем Мальцев — 17-м (+12,4), Илья Порошкин — 27-м (+17,9), Андрей Ларьков — 52-м (+1.47,5).

На второй половине дистанции Большунов упал и на одной из контрольных отсечек занимал 38-е место, но спустя несколько километров сумел вернуться в лидирующую группу. 23 января Большунов упал в скиатлоне на этапе в финском Лахти и не сумел побороться за медали. Он шел в лидерах, но из-за падения пропустил вперед норвежцев и закончил гонку на пятой строчке в итоговом протоколе.

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