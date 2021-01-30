Большунов выиграл масс-старт в Швеции, отыграв более 30 позиций после падения

На второй половине дистанции Большунов упал и на одной из контрольных отсечек занимал 38-е место, но спустя несколько километров сумел вернуться в лидирующую группу. 23 января Большунов упал в скиатлоне на этапе в финском Лахти и не сумел побороться за медали. Он шел в лидерах, но из-за падения пропустил вперед норвежцев и закончил гонку на пятой строчке в итоговом протоколе.