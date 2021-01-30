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17:42 (мск), источник: ТАСС

Ступак обогнала на финише Йохауг и стала второй в масс-старте

ТАСС, 30 января. Российская лыжница Юлия Ступак заняла второе место в масс-старте классическим стилем на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.

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Источник: РИА "Новости"

Победительницей стала шведка Линн Сван, преодолевшая дистанцию 10 км за 25 минут 57,1 секунды. Третье место заняла норвежка Тереза Йохауг (отставание — 0,9 секунды). Отставание Ступак составило 0,4 секунды.

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Россиянка Яна Кирпиченко заняла пятое место (+1,5), Лилия Васильева стала 23-й (+1.00,1), Христина Мацокина — 28-й (+1.08,5), Алия Иксанова — 36-й (+1.17,8), Мария Истомина — 44-й (+1.52,1), Майя Якунина — 54-й (+2.43,1).

Ранее в субботу россиянин Александр Большунов победил в аналогичной гонке на 15 км.

Этап в Фалуне завершится спринтерскими гонками в воскресенье.

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