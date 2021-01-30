Ступак накатила Йохауг в масс-старте! Вы можете в это поверить?
Яна Кирпиченко — пятая! А Тереза проигрывает вторую гонку подряд.
Яна Кирпиченко — пятая! А Тереза проигрывает вторую гонку подряд.
Яна Кирпиченко — пятая! А Тереза проигрывает вторую гонку подряд
Этап Кубка мира в Фалуне.
1. Линн Сван (Швеция) — 25.57,1
2. Юлия Ступак (Россия) — отставание 0,4
3. Тереза Йохауг (Норвегия) — 0,9
4. Катарина Хенниг (Германия) — 1,1
5. Яна Кирпиченко (Россия) — 1,5…
23. Лилия Васильева (Россия) — 1.00,1…
28. Христина Мацокина (Россия) — 1.08,5…
36. Алия Иксанова (Россия) — 1.17,8…
44. Мария Истомина (Россия) — 1.22,2…
54. Майя Якунина (Россия) — 2.43,1.
Еще пару дней назад в это было невозможно поверить. Юлия Ступак, которая известна в первую очередь своими спринтерскими качествами, в
Публикация от Yulia Stupak (Belorukova) (@yulia_belorukova).
Трасса в Фалуне сверхскоростная, и убежать по ней от всех даже спортсмену уровня Йохауг было нереально. Хотя Тереза пыталась сделать это с первого круга. Ближе к середине дистанции она и сама все поняла. Но все равно казалось, что она исполнит примерно то же, что часами ранее сделал Александр Большунов, — улетит от всех километра за полтора до финиша.
Не вышло. Точнее, не до конца. Большая часть пелотона отвалилась, но мертвой хваткой в нее вцепились шведки Линн Сванн и Эбба Андерссон, немка Катарина Хенниг и две россиянки — Юлия Ступак и Яна Кирпиченко. Надо отметить, что лыжи у наших девушек катили шикарно. И если в подъемы четверка соперниц немного убегала, то на спусках Юля и Яна снова подъезжали.
На предпоследнем спуске началась настоящая раздача. Андерссон свалилась, Ступак
Публикация от ФЛГР (@russianskiteam).
Как бы то ни было, и второе место — отличный результат. Который вселяет много надежд в преддверии чемпионата мира. Ступак окончательно утвердилась в роли универсала.
Роскошно выступила и Кирпиченко. Пятое место — лучший результат в карьере Яны. Позади остались норвежский вундеркинд Хелен Фоссехольм и четырехкратная чемпионка мира Хейди Венг, лидер нынешнего сезона американка Джессика Диггинс и суперталантливая шведка Фрида Карлссон. Шик!
Публикация от YANA KIRPICHENKO✨ Лыжные гонки (@yana_kirpichenko).
Ну и нельзя не отметить второе подряд поражение Йохауг в дистанционных гонках. Это громкая сенсация. Прежде такого не бывало вообще, но теперь время от времени двойные осечки проскакивают. В частности, подобное было на «Тур де Ски"-2020. Неужели эра великой норвежки подходит к концу?