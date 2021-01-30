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Ступак накатила Йохауг в масс-старте! Вы можете в это поверить?

Яна Кирпиченко — пятая! А Тереза проигрывает вторую гонку подряд.

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Источник: РИА "Новости"

Яна Кирпиченко — пятая! А Тереза проигрывает вторую гонку подряд

Этап Кубка мира в Фалуне. Масс-старт, 10 км (КК)
1. Линн Сван (Швеция) — 25.57,1
2. Юлия Ступак (Россия) — отставание 0,4
3. Тереза Йохауг (Норвегия) — 0,9
4. Катарина Хенниг (Германия) — 1,1
5. Яна Кирпиченко (Россия) — 1,5…
23. Лилия Васильева (Россия) — 1.00,1…
28. Христина Мацокина (Россия) — 1.08,5…
36. Алия Иксанова (Россия) — 1.17,8…
44. Мария Истомина (Россия) — 1.22,2…
54. Майя Якунина (Россия) — 2.43,1.

Еще пару дней назад в это было невозможно поверить. Юлия Ступак, которая известна в первую очередь своими спринтерскими качествами, в масс-старте обошла великую Терезу Йохауг — 10-кратную чемпионку мира и главную звезду мировых лыж.

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Публикация от Yulia Stupak (Belorukova) (@yulia_belorukova).

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Большунов обхитрил Клебо. Александр — абсолютный король Фалуна! Не хватило финишной прямой

Трасса в Фалуне сверхскоростная, и убежать по ней от всех даже спортсмену уровня Йохауг было нереально. Хотя Тереза пыталась сделать это с первого круга. Ближе к середине дистанции она и сама все поняла. Но все равно казалось, что она исполнит примерно то же, что часами ранее сделал Александр Большунов, — улетит от всех километра за полтора до финиша.

Не вышло. Точнее, не до конца. Большая часть пелотона отвалилась, но мертвой хваткой в нее вцепились шведки Линн Сванн и Эбба Андерссон, немка Катарина Хенниг и две россиянки — Юлия Ступак и Яна Кирпиченко. Надо отметить, что лыжи у наших девушек катили шикарно. И если в подъемы четверка соперниц немного убегала, то на спусках Юля и Яна снова подъезжали.

На предпоследнем спуске началась настоящая раздача. Андерссон свалилась, Ступак из-за этого пришлось подплужить, но Юлию это не смутило — и она начала молотить в сторону финиша. Не было сомнений, что Хенниг будет «съедена», однако Йохауг со Сван уехали далеко. Тем не менее, россиянка умудрилась настичь самую титулованную действующую лыжницу мира и набрала такую скорость, что не было сомнений: будь финишная прямая чуточку длиннее — и шведка осталась бы позади.

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Публикация от ФЛГР (@russianskiteam).

Ступак окончательно утвердилась в роли универсала
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Как бы то ни было, и второе место — отличный результат. Который вселяет много надежд в преддверии чемпионата мира. Ступак окончательно утвердилась в роли универсала.

Роскошно выступила и Кирпиченко. Пятое место — лучший результат в карьере Яны. Позади остались норвежский вундеркинд Хелен Фоссехольм и четырехкратная чемпионка мира Хейди Венг, лидер нынешнего сезона американка Джессика Диггинс и суперталантливая шведка Фрида Карлссон. Шик!

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Публикация от YANA KIRPICHENKO✨ Лыжные гонки (@yana_kirpichenko).

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Ну и нельзя не отметить второе подряд поражение Йохауг в дистанционных гонках. Это громкая сенсация. Прежде такого не бывало вообще, но теперь время от времени двойные осечки проскакивают. В частности, подобное было на «Тур де Ски"-2020. Неужели эра великой норвежки подходит к концу?

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