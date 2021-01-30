Белорус Макар Митрофанов квалифицировался в финал КМ по лыжной акробатике в «Раубичах»

В предварительных состязаниях он занял девятую позицию с оценкой 106,11 баллов. Лидирует россиянин Станислав Никитин, у которого на счету 119,3 балла. Второе место занимает его соотечественник Максим Буров — 115,93 балла. Третье место пока остается за швейцарским лыжным акробатом Пирмином Вернером — 115,49 балла.

Что касается остальных белорусов, то Игорь Дробенков занял в квалификации 14-е место (96,79 балла). Андрей Кузьмин — 16-й (91,65), Станислав Гладченко — 18-й (87,25), Максим Густик — 20-й (79,74), Дмитрий Мазуркевич — 23-й (77,65), Павел Дик — 24-й (76,99) и Вячеслав Тимерцев — 28-й (66,88).

На этапе Кубка мира по лыжной акробатике в РЦОП «Раубичи» выступают представители 11-ти стран. Наряду с белорусскими спортсменами на медали состязаний претендуют лыжные акробаты из России, Украины, Казахстана, США, Канады, Японии, Великобритании, Австралии, Германии, Швейцарии.

После четырех этапов Кубка мира среди мужчин лидирует Максим Буров (Россия) — 400 очков. Лучший из белорусов — Максим Густик (4-е место; 145 очков). У женщин первое место занимает Лора Пил из Австралии — 290 баллов. Обладательница золотой награды Игр в Пхенчхане Анна Гуськова располагается на 10-й позиции с 135 очками, у олимпийской чемпионки Сочи Аллы Цупер — 11-е место и 128 баллов в активе.