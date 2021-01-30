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20:07 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусская фристайлистка Анна Гуськова заняла четвертое место на этапе КМ в «Раубичах»

Итоговая оценка, которую заработала олимпийская чемпионка за свои прыжки в суперфинале, — 79,17 балла. Еще одна белорусская спортсменка Алла Цупер получив от судей 76,32 балла заняла пятое место.

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Источник: РИА "Новости"

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская фристайлистка Анна Гуськова заняла четвертое место на этапе Кубка мира по спортивной акробатике в «Раубичах», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Итоговая оценка, которую заработала олимпийская чемпионка за свои прыжки в суперфинале, — 79,17 балла. Еще одна белорусская спортсменка Алла Цупер, получив от судей 76,32 балла, заняла пятое место.

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Анна ГуськоваАлла Цупер

Победу праздновала американка Мэган Ник, итоговая оценка которой — 89,88 балла. Вторая позиция в итоговом протоколе осталась за австралийкой Лорой Пил. Она получила от судей 89,04 балла. Бронзовую медаль выиграла еще одна американка — Винтер Винецки — 88,12 балла.

Мэган Ник

Увы, остальные белоруски закончили свое выступление после квалификации: Анастасия Андрианова — 14-е место (74,24 балла), Валерия Болматова — 20-е место (61,36 балла) и Анна Деруго — 22-е место (57,01 балла).

На этапе Кубка мира по лыжной акробатике в РЦОП «Раубичи» выступали представители 11-ти стран. Наряду с белорусскими спортсменами на медали состязаний претендовали лыжные акробаты из России, Украины, Казахстана, США, Канады, Японии, Великобритании, Австралии, Германии, Швейцарии.

Этап Кубка мира по лыжной акробатике проходил с соблюдением всех противоэпидемических норм. -0-

Алла ЦуперАнна Гуськова

Фото Дениса Костюченко.

Белорус Макар Митрофанов занял четвертое место на этапе КМ по лыжной акробатике в «Раубичах».

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