Белорус Макар Митрофанов занял четвертое место на этапе КМ по лыжной акробатике в «Раубичах»

В суперфинале он получил оценку 114,16 баллов. Выиграл россиянин Максим Буров, у которого на счету 126,24 балла. Второе место занимает его соотечественник Станислав Никитин — 124,43 балла. Третье место занял канадец Льюис Ирвин — 118,14 балла.

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Что касается остальных белорусов, то Игорь Дробенков занял в квалификации 14-е место (96,79 балла). Андрей Кузьмин — 16-й (91,65), Станислав Гладченко — 18-й (87,25), Максим Густик — 20-й (79,74), Дмитрий Мазуркевич — 23-й (77,65), Павел Дик — 24-й (76,99) и Вячеслав Тимерцев — 28-й (66,88).