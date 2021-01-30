Британский лыжник сломал ногу в столкновении с рекламным щитом

На заключительной части дистанции спортсмен не смог удержать равновесие и врезался в рекламный щит, огораживающий трассу от обрыва. В столкновении лыжник получил серьезную травму, он не смог продолжить гонку. Янга госпитализировали, по итогам обследования врачи диагностировали перелом бедренной кости.