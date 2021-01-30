Британский лыжник сломал ногу в столкновении с рекламным щитом

Текущие события
Хоккей. НХЛ
2-й период
Баффало Сэйбрз
Нью-Джерси Дэвилз
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
РБ Лейпциг
Байер
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Валенсия
Эльче
10
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Беневенто
Футбол. Зарубежный
23:00
Саутгемптон
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
23:00
Вильярреал
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
20:00
Сампдория
Ювентус
02
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Металлург Мг
15
Футбол. Зарубежный
19:00
Монпелье
Ланс
12
Футбол. Зарубежный
18:15
Реал
Леванте
12
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Бромвич Альбион
Фулхэм
22
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас
Вулверхэмптон Уондерерс
10
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Сити
Шеффилд Юнайтед
10
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф
Герта
31
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Хоффенхайм
41
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия Д
Аугсбург
31
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер
Шальке-04
11
Футбол. Зарубежный
17:30
Унион Б
Боруссия М
11
Хоккей. НХЛ
31.01
Вашингтон Кэпиталз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
31.01
Детройт Ред Уингз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
31.01
Каролина Харрикейнз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
31.01
Монреаль Канадиенс
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
31.01
Нью-Йорк Рейнджерс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
31.01
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
31.01
Филадельфия Флайерз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
31.01
Эдмонтон Ойлерз
Торонто Мэйпл Ливз
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья
Милан
12
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Куньлунь
31
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
СКА
05
Хоккей. НХЛ
31.01
Миннесота Уайлд
Колорадо Эвеланш
Футбол. Зарубежный
16:00
Эйбар
Севилья
02
Футбол. Зарубежный
15:30
Эвертон
Ньюкасл Юнайтед
02
Хоккей. НХЛ
31.01
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
31.01
Виннипег Джетс
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Салават Юлаев
ОТ
23
Хоккей. КХЛ
31.01
Амур
Сибирь
Все события
Фоторепортажи
23Величайший шоумен. Как менялся имидж Макгрегора
11Логинов выиграл индивидуальную гонку в Антхольце
20:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Британский лыжник сломал ногу в столкновении с рекламным щитом

Британский лыжник Эндрю Янг сломал ногу во время гонки классическим стилем на этапе Кубка мира в шведском Фалуне. Об этом сообщает Expressen.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

На заключительной части дистанции спортсмен не смог удержать равновесие и врезался в рекламный щит, огораживающий трассу от обрыва. В столкновении лыжник получил серьезную травму, он не смог продолжить гонку. Янга госпитализировали, по итогам обследования врачи диагностировали перелом бедренной кости.

Капитан сборной Великобритании Йостен Винжеруи рассказал, что сезон для лыжника закончен. Он также выразил надежду, что дальнейшей карьере Янга ничего не угрожает.

Гонка прошла в субботу, 30 января. Первым к финишу пришел российский спортсмен Александр Большунов.

Читайте также
 Девушка-боец MMA сделала серию снимков в бикини
История фигуристки, которая выиграла Олимпиаду, снялась для Playboy и отказала Трампу
Первый матч «Спартака» в году. Пушка Крала, голевая Хендрикса
«Реал» проиграл и прервал серию из девяти побед в чемпионате
«Манчестер Сити» выиграл восьмой матч подряд в АПЛ
«Уже отгулял отпуск». Овечкин вышел с карантина и шутит
Ступак победила Йохауг в масс-старте. Можно ли в это верить
«Валенсия» против «Эльче» и другие матчи в Испании (видео)
5 неожиданных видов спорта для занятий на улице
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь