Триумф, несмотря на падение. Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Швеции

В пятницу Большунов одержал победу в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем. Эти успехи важны для него с психологической точки зрения, учитывая, что неделей ранее на этапе в финском Лахти он упал в личной гонке и лишился возможности бороться за медали, а в эстафете в результате конфликта Большунова с финном Йони Мяки сборная России была лишена награды и дисквалифицирована.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><style type="text/css"> @media (orientation: landscape) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--654a288a6c99626dcdff { padding-bottom: 75%; } } @media (orientation: portrait) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--654a288a6c99626dcdff { padding-bottom: 100%; } } </style> <div style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 100%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-vertical viqeo-embed--654a288a6c99626dcdff" data-vnd="654a288a6c99626dcdff" data-profile="409" data-aspectRatio="1" > <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=654a288a6c99626dcdff" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </div> Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также 5 неожиданных видов спорта для занятий на улице

«После тяжелого в психологическом плане этапа в Лахти сейчас все постепенно возвращается на круги своя. Опять вернулась психологическая устойчивость, настрой. Мы понимаем, что происходит и как, над чем работать перед чемпионатом мира», — сказал тренер Большунова Юрий Бородавко.

В финишном створе во время эстафеты финн помешал российскому лыжнику себя обогнать, Большунов зацепился лыжей, потерял темп, отмахнулся палкой в сторону соперника и после финиша врезался в него. Впоследствии россиянин извинился перед финном, но остался при своем мнении, что тот действовал не в рамках правил.

«Только сильный духом человек может извиниться, он это сделал чисто по-человечески. Эмоции порой захлестывают, адреналин и гнев могут заставить человека поступить неправильно. Хорошо, что он находит в себе силы извиниться», — сказал ТАСС после пятничной победы сына Александр Большунов — старший.

«Повезло, что не врезались в меня»

Со старта гонки Большунов держался в головной части группы, на второй половине дистанции во время спуска прямо перед россиянином упали его соотечественник Илья Порошкин и британец Эндрю Масгрейв, в результате чего у него не было возможности объехать завал.

«Я был в конце группы, было сложно переместиться вперед, но у меня это получилось, человек 40, наверное, надо было обогнать. Передо мной ехали Масгрейв и Илья Порошкин, они то ли зацепились, то ли столкнулись, и мне некуда было деваться, мои лыжи цеплялись за их, было без вариантов. У меня перед гонкой была другая тактика, но из-за падения она не сработала», — рассказал спортсмен в эфире «Матч ТВ».

В отличие от Натальи Непряевой, которая на этой трассе при падении сломала руку в пятничной гонке, Большунов травм избежал.

«Мне повезло, что те, кто был сзади, видимо, видели, что я упал, никто в меня не врезался, я встал и продолжил гонку», — вспомнил он.

«Никаких особенных мыслей во время падения Большунова не было, это не финишные разборки, ничего страшного не произошло. Он сумел быстро переместиться из конца пелотона в лидирующую группу, сделал рывок и ушел от соперников. Сумел удержаться только один Гольберг, и потом к ним подъехал Клебо. Заслуженная победа», — сказал Бородавко.

Бронзовый призер чемпионата мира 2001 года, главный тренер сборной Ханты-Мансийского автономного округа Сергей Крянин отметил, что у лидера общего зачета Кубка мира хорошие шансы на третью победу в Фалуне. «Хорошо, что Саша не сбил дыхание и сразу принялся наверстывать отставание. Несомненно, это падение внесло коррективы в тактику Большунова, но Саша принял единственно правильное решение, которое привело его к победе. Что касается завтрашнего спринта, то это непредсказуемая гонка, в которой шансы на победу есть у многих, в том числе у Большунова, который наряду с Глебом Ретивых и Сергеем Устюговым обладает хорошим финишем», — подчеркнул он.

Читайте также Лыжница Диггинс выиграла гонку на 10 км на этапе Кубка мира. Непряева получила травму

Ступак превзошла на финише Йохауг

В женском масс-старте на 10 км норвежские лидеры также не смогли опередить россиян: олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира Тереза Йохауг в борьбе за второе место проиграла Юлии Ступак 0,5 секунды. Выиграла же шведка Линн Сван, которой россиянка уступила 0,4 секунды.

«Я вообще не понимаю, что было на протяжении всей гонки, потому что самочувствие было крайне тяжелое, — сказала Ступак в эфире “Матч ТВ”. — Очень классно работали лыжи, на спуске я могла подкатываться к [лидирующей] группе, за счет этого держаться с ними, силы были уже на исходе».

Кроме того, россиянка прокомментировала борьбу с Йохауг. «Она пошла на первом круге, видно было, что она сделала ставку на подъемы, но так как мы шли все вместе, на спусках все ее догоняли, поэтому она приехала со всеми и привезла всех на финиш. Я знала, что буду в тройке, потому что финишный спурт у меня неплохой. Будь еще длиннее прямая, можно было бы еще побороться».

Серия падений на нынешнем этапе Кубка мира в Швеции заставила его организаторов задуматься об изменении трассы, учитывая, что в воскресенье там пройдет спринт, который традиционно является одним из самых контактных видов. Но пока коварная трасса в Швеции не помешала Большунову выиграть две гонки подряд.

Непряева же, по словам главного врача сборной России Романа Эрлихмана, в понедельник в Москве перенесет операцию. Сроки восстановления будут понятны после проведения оперативного лечения.

«Мы обсудим [изменение трассы] сегодня вечером. Травмы — это плохо, а безопасность всегда важнее всего. Завтра пройдет спринт, в котором обычно много контактов, так что мы должны подумать об изменениях», — сказал директор по лыжным гонкам Международной федерации лыжного спорта Пьер Миньери.