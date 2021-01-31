Российский лыжник Вокуев занял третье место на марафоне «Марчалонга» в Италии

«Марчалонга» — один из самых престижных лыжных марафонов. Он проходит по двум долинам — Валь-ди-Фьемме и Валь-ди-Фасса, расположенным в Доломитовых Альпах, и завершается двухкилометровым подъемом в Кавалезе.