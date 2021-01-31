Российский лыжник Вокуев занял третье место на марафоне «Марчалонга» в Италии
ТАСС, 31 января. Россиянин Ермил Вокуев стал бронзовым призером лыжного марафона «Марчалонга», который завершился в воскресенье в Италии.
ТАСС, 31 января. Россиянин Ермил Вокуев стал бронзовым призером лыжного марафона «Марчалонга», который завершился в воскресенье в Италии.
Победу одержал швед Эмил Перссон, преодолевший дистанцию 70 км за 3 часа 11 минут 9,7 секунды, вторым стал норвежец Тор Асле Гьердален (отставание — 0,3 секунды). Вокуев проиграл победителю 2,7 секунды.
Россиянин Максим Вылегжанин пришел к финишу десятым (+31,1), Дмитрий Баргашов — 30-м (+2.31,6), Александр Гребенко — 36-м (+3.08,6), Алексей Двоскин — 51-м (+5.47).
В женской части гонки победила шведка Лина Коршгрен (3:27.13,7), второе место заняла норвежка Эмили Флетен (+9,6), третье — Ида Даль из Швеции (+45,5). Россиянка Ольга Царева стала пятой (+2.38,1), Анастасия Рыгалина — десятой (+6.05,0).
«Марчалонга» — один из самых престижных лыжных марафонов. Он проходит по двум долинам —