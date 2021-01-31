Большунов из-за падения не сумел пройти квалификацию спринта на этапе Кубке мира в Фалуне
Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов не смог выйти в четвертьфинал спринта классическим стилем на этапе Кубке мира в шведском Фалуне.
Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов не смог выйти в четвертьфинал спринта классическим стилем на этапе Кубке мира в шведском Фалуне.
Лидер общего зачета Кубка мира текущего сезона упал и не сумел пройти квалификацию, проиграв на финише 11,64 секунды.
В четвертьфинал из числа российских лыжников отобрались Глеб Ретивых, Сергей Устюгов, Александр Терентьев и Денис Филимонов.