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14:44 (мск), источник: Sport24

Большунов из-за падения не сумел пройти квалификацию спринта на этапе Кубке мира в Фалуне

Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов не смог выйти в четвертьфинал спринта классическим стилем на этапе Кубке мира в шведском Фалуне.

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Источник: AP 2020

Лидер общего зачета Кубка мира текущего сезона упал и не сумел пройти квалификацию, проиграв на финише 11,64 секунды.

В четвертьфинал из числа российских лыжников отобрались Глеб Ретивых, Сергей Устюгов, Александр Терентьев и Денис Филимонов.

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