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16:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Восстановление Непряевой после операции займет около месяца

Российская лыжница Наталья Непряева перенесла операцию, сообщает сайт Федерации лыжных гонок России.

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Источник: Спорт-Экспресс

Была выполнена реконструкция пястных костей 3 и 4 пальцев правой кисти при помощи специальных пластин. Сроки восстановления около 3−4 недель. После осмотра врача 1 февраля Наталья планирует свое возвращение в команду.

Непряева имеют теоретическую возможность выступить на чемпионате мира-2021, который пройдет в немецком Оберсдорфе с 25 февраля по 7 марта.

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