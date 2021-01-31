Восстановление Непряевой после операции займет около месяца
Российская лыжница Наталья Непряева перенесла операцию, сообщает сайт Федерации лыжных гонок России.
Российская лыжница Наталья Непряева перенесла операцию, сообщает сайт Федерации лыжных гонок России.
Была выполнена реконструкция пястных костей 3 и 4 пальцев правой кисти при помощи специальных пластин. Сроки восстановления около 3−4 недель. После осмотра врача 1 февраля Наталья планирует свое возвращение в команду.
Непряева имеют теоретическую возможность выступить на чемпионате мира-2021, который пройдет в немецком Оберсдорфе с 25 февраля по 7 марта.