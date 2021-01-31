Сергей Устюгов занял четвертое место в спринте на этапе Кубка мира в Швеции

Гонку выиграл норвежец Йоханнес Клебо, преодолевший дистанцию в финале за 2 минуты 48,22 секунды. Вторым стал швед Оскар Свенссон (отставание — 1,45 секунды), третьим — еще один норвежец Ховард Таугбель (+2,80). Отставание Устюгова составило 2,97 секунды.

Россиянин Александр Большунов упал и не смог пройти квалификацию. Александр Терентьев и Глеб Ретивых завершили борьбу в полуфинале, Денис Филимонов — в четвертьфинале.

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В женской части соревнований победу одержала шведка Линн Сван, показавшая результат 3 минуты 13,17 секунды, второй стала словенка Анамария Лампич (+0,33), в финишном створе обошедшая ставшую третьей шведку Йонну Сундлинг (+0,33). Россиянка Христина Мацокина завершила выступление на стадии четвертьфинала, Юлия Ступак не сумела пройти квалификацию.

Устюгову 28 лет, он является двукратным чемпионом мира 2017 года, победителем многодневной гонки «Тур де Ски». В его активе также четыре серебряные и одна бронзовая медали мировых первенств. Большую часть сезона он пропустил из-за заражения коронавирусом.