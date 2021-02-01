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11:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Непряева высказалась об участии в ЧМ после операции

Российская лыжница Наталья Непряева рассказала, что думает о своем возможном выступлении на чемпионате мира.

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Источник: Спорт-Экспресс

29 января на этапе Кубка мира в Фалуне девушка упала и сломала кисть руки.

«В данном состоянии вообще ни о чем не думаю, просто не знаю. Тем более сейчас, когда голова толком не работает. Поэтому ни в коем случае не собираюсь ничего загадывать и никому ничего обещать.

Естественно, я буду продолжать тренироваться в той степени, в которой это позволит состояние руки. Просто сейчас об этом преждевременно говорить, да и чисто физически мне говорить тяжело: наркоз до конца не отпустил», — цитирует Непряева RT.

31 января Непряева перенесла операцию. На восстановление потребуется около месяца, но врач заявил, что она может восстановиться быстрее.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет с 23 февраля по 7 марта.

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