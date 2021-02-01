Юлия Ступак пропустит этап Кубка мира по лыжным гонкам в Швеции

Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов в минувшие выходные выступил на этапе Кубка мира в шведском Фалуне. Этот международный старт стал для него лишь вторым в нынешнем сезоне, начало которого он пропустил, восстанавливаясь после коронавируса. Следующий этап пройдет в Ульрисехамне с 6 по 7 февраля, в программе соревнований спринты и командные спринты.

«В Ульрисехамне выступят Устюгов и Ретивых, для каждого из них это будет хорошей возможностью получить соревновательную практику, особенно для Сергея. После этого старта они приедут на сбор в Италии, куда часть моей группы отправится на этой неделе», — сказал Крамер.

«Что касается Юлии, то после “Тур де Ски” она заболела. Дома успела потренироваться только два дня, еще два дня — уже здесь, в Фалуне, где затем пробежала три гонки. Теперь пришло время хорошо восстановиться и провести специальные тренировки, что должно нам помочь показать хороший результат на чемпионате мира в Оберстдорфе», — сказал он.

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Ступак в Фалуне стала второй в масс-старте, опередив на финишной прямой трех соперниц, включая лучшую лыжницу мира последних двух лет норвежку Терезу Йохауг. «Для меня стало большим сюрпризом, что она заняла второе место. Она сумела продемонстрировать бойцовские качества, особенно на последних 200 метрах. Если бы у нее было еще 100 метров дистанции, то она догнала бы и Линн Сван, победившую в гонке», — отметил немецкий специалист.