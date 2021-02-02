Российские спортсмены выступят на чемпионатах мира по лыжным видам спорта под флагом ОКР

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна страны. 14 января комиссия спортсменов предложила ОКР использовать вместо гимна РФ на Олимпиаде песню «Катюша».

«Все сборные из Ассоциации лыжных видов спорта России на предстоящих чемпионатах мира будут выступать под названием Russian Ski Federation (RSF), — сказала Вяльбе. — Также утвержден флаг Олимпийского комитета России. Что касается гимна наших команд, FIS (Международная федерация лыжного спорта) ждет решения от Международного олимпийского комитата (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу использования “Катюши”. Если не разрешат, наши спортсмены выступят под мелодию FIS».

В состав Ассоциации лыжных видов спорта России входят Российская федерация горнолыжного спорта, Федерация лыжных гонок России, Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, Федерация сноуборда России и Федерация фристайла России.