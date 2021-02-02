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16:24 (мск), источник: ТАСС

Российские спортсмены выступят на чемпионатах мира по лыжным видам спорта под флагом ОКР

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Российские сборные по лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью, горнолыжному спорту, сноуборду и фристайлу на чемпионатах мира 2021 года будут выступать под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом ТАСС сообщила глава Ассоциации лыжных видов спорта России Елена Вяльбе.

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Источник: РИА "Новости"

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна страны. 14 января комиссия спортсменов предложила ОКР использовать вместо гимна РФ на Олимпиаде песню «Катюша».

«Все сборные из Ассоциации лыжных видов спорта России на предстоящих чемпионатах мира будут выступать под названием Russian Ski Federation (RSF), — сказала Вяльбе. — Также утвержден флаг Олимпийского комитета России. Что касается гимна наших команд, FIS (Международная федерация лыжного спорта) ждет решения от Международного олимпийского комитата (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу использования “Катюши”. Если не разрешат, наши спортсмены выступят под мелодию FIS».

В состав Ассоциации лыжных видов спорта России входят Российская федерация горнолыжного спорта, Федерация лыжных гонок России, Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, Федерация сноуборда России и Федерация фристайла России.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет с 22 февраля по 7 марта в Германии, мировое первенство по горнолыжному спорту — с 8 по 21 февраля в Италии, чемпионат мира по фристайлу и сноуборду — с 9 по 13 февраля в Швеции (сноуборд-кросс и ски-кросс), с 1 по 2 марта в Словении (сноуборд, параллельные дисциплины), с 8 по 11 марта в Казахстане (фристайл в дисциплинах «могул», «парный могул» и «лыжная акробатика»).

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