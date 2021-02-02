Большунов пропустит этап Кубка мира по лыжным гонкам в Швеции

Этап в Ульрисехамне пройдет с 6 по 7 февраля, в программе соревнований личные и командные спринты.
«Александр туда не поедет, там выступят только Глеб Ретивых и Сергей Устюгов», — сказал Бородавко.
Решение пропустить этап связано с планом подготовки к чемпионату мира, который начнется 22 февраля в Оберстдорфе (Германия).
Большунов является действующим победителем Кубка мира и лидирует общем зачете нынешнего сезона, почти в два раза опережая ближайшего преследователя по количеству набранных очков. Такой отрыв связан с решением норвежской сборной отказаться от выступления на декабрьских этапах Кубка мира и в многодневке «Тур де Ски», победителем которой стал Большунов.