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16:35 (мск), источник: ТАСС

Большунов пропустит этап Кубка мира по лыжным гонкам в Швеции

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Лидер общего зачета Кубка мира по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов пропустит этап в шведском Ульрисехамне. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Юрий Бородавко.

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Источник: РИА "Новости"

Этап в Ульрисехамне пройдет с 6 по 7 февраля, в программе соревнований личные и командные спринты.

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«Александр туда не поедет, там выступят только Глеб Ретивых и Сергей Устюгов», — сказал Бородавко.

Решение пропустить этап связано с планом подготовки к чемпионату мира, который начнется 22 февраля в Оберстдорфе (Германия).

Большунов является действующим победителем Кубка мира и лидирует общем зачете нынешнего сезона, почти в два раза опережая ближайшего преследователя по количеству набранных очков. Такой отрыв связан с решением норвежской сборной отказаться от выступления на декабрьских этапах Кубка мира и в многодневке «Тур де Ски», победителем которой стал Большунов.

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