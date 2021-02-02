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16:38 (мск), источник: ТАСС

Непряева вернулась в расположение лыжной сборной России после операции на руке

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Наталья Непряева после операции на сломанной руке вернулась в расположение сборной России по лыжным гонкам, которая проводит тренировочный сбор в Италии. Об этом ТАСС сообщил тренер лыжницы Юрий Бородавко.

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Источник: РИА "Новости"

В пятницу на этапе Кубка мира в шведском Фалуне Непряева упала и не смогла завершить гонку. Медицинское обследование показало перелом двух костей в кисти. Лыжнице потребовалась операция, которая прошла в Москве в воскресенье.

«Наталья уже вернулась в команду, — сообщил Бородавко. — Первые несколько дней она будет тренироваться, не вставая на лыжи, чтобы не нагружать руку. Как только рана немного заживет, она начнет тренировки на лыжах».

Несмотря на травму, Непряева сохраняет шансы выступить на чемпионате мира, которой пройдет в германском Оберстдорфе с 22 февраля по 7 марта.

Непряева является бронзовым призером Олимпийских игр, двукратным бронзовым призером чемпионатов мира, двукратным серебряным призером многодневной лыжной гонки «Тур де Ски». В сезоне-2018/19 она заняла второе место в общем зачете Кубка мира, в сезоне-2019/20 — третье. В нынешнем сезоне она идет шестой в общем зачете.

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