Непряева вернулась в расположение лыжной сборной России после операции на руке

В пятницу на этапе Кубка мира в шведском Фалуне Непряева упала и не смогла завершить гонку. Медицинское обследование показало перелом двух костей в кисти. Лыжнице потребовалась операция, которая прошла в Москве в воскресенье.

«Наталья уже вернулась в команду, — сообщил Бородавко. — Первые несколько дней она будет тренироваться, не вставая на лыжи, чтобы не нагружать руку. Как только рана немного заживет, она начнет тренировки на лыжах».

Несмотря на травму, Непряева сохраняет шансы выступить на чемпионате мира, которой пройдет в германском Оберстдорфе с 22 февраля по 7 марта.