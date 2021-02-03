Сборная Норвегии объявила состав на ЧМ по лыжным гонкам
Спортивный директор сборной Норвегии Эспен Бьервиг объявил состав команды на чемпионат мира по лыжным гонкам, который пройдет с 25 февраля по 7 марта в Оберсдорфе.
Спортивный директор сборной Норвегии Эспен Бьервиг объявил состав команды на чемпионат мира по лыжным гонкам, который пройдет с 25 февраля по 7 марта в Оберсдорфе.
По информации NRK, сборная Норвегии на мировом первенстве будет выглядеть следующим образом:
Женщины: Майкен Касперсен Фалла, Хелене Марие Фоссесхолм, Рагнхиль Хага, Тереза Йохауг, Анне Кьерсти Калво, Матильде Мирвол, Ане Аппельквист Стенсет, Анна Свенсен, Хайди Венг, Лотта Венг, Тириль Венг.
Мужчины: Харальд Амундсен, Пол Голберг, Ханс Кристер Холунн, Эмиль Иверсен, Йоханнес Клэбо, Симен Хегстад Крюгер, Мартин Левстрем Ниенге, Шур Рете, Ховард Сулос Таугбель, Эрик Валнес, Сиверт Вииг, Мартин Йонсруд Сундбю.