Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Куньлунь
Спартак
00
Хоккей. КХЛ
1-й период
ХК Динамо
Йокерит
10
Хоккей. КХЛ
перерыв
Торпедо НН
Витязь
12
Футбол. Зарубежный
21:00
Бордо
Лилль
Футбол. Зарубежный
21:00
Метц
Монпелье
Футбол. Зарубежный
21:00
Реймс
Анже
Футбол. Зарубежный
21:00
Ренн
Лорьян
Футбол. Зарубежный
21:00
Страсбур
Брест
Футбол. Зарубежный
21:00
Бернли
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
21:00
Фулхэм
Лестер
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Барыс
31
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Ак Барс
23
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Нефтехимик
53
Футбол. Зарубежный
22:30
Лидс
Эвертон
Футбол. Зарубежный
23:00
Дижон
Лион
Футбол. Зарубежный
23:00
Ланс
Марсель
Футбол. Зарубежный
23:00
Монако
Ницца
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Ним
Футбол. Зарубежный
23:00
Сент-Этьен
Нант
Футбол. Зарубежный
23:15
Астон Вилла
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:15
Ливерпуль
Брайтон & Хоув
Хоккей. НХЛ
4.02
Тампа-Бэй Лайтнинг
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
4.02
Филадельфия Флайерз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
06:00
Эдмонтон Ойлерз
Оттава Сенаторз
42
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес Кингз
Анахайм Дакс
13
Все события
Фоторепортажи
10СКА разгромил «Спартак»
23Величайший шоумен. Как менялся имидж Макгрегора
15:39 (мск), источник: Sport24

Сборная Норвегии объявила состав на ЧМ по лыжным гонкам

Спортивный директор сборной Норвегии Эспен Бьервиг объявил состав команды на чемпионат мира по лыжным гонкам, который пройдет с 25 февраля по 7 марта в Оберсдорфе.

Наверх

По информации NRK, сборная Норвегии на мировом первенстве будет выглядеть следующим образом:

Женщины: Майкен Касперсен Фалла, Хелене Марие Фоссесхолм, Рагнхиль Хага, Тереза Йохауг, Анне Кьерсти Калво, Матильде Мирвол, Ане Аппельквист Стенсет, Анна Свенсен, Хайди Венг, Лотта Венг, Тириль Венг.

Мужчины: Харальд Амундсен, Пол Голберг, Ханс Кристер Холунн, Эмиль Иверсен, Йоханнес Клэбо, Симен Хегстад Крюгер, Мартин Левстрем Ниенге, Шур Рете, Ховард Сулос Таугбель, Эрик Валнес, Сиверт Вииг, Мартин Йонсруд Сундбю.

 «Простите за нытье. Меня совсем накрыло». Красавица-гимнастка пожаловалась на проблемы
Милана Тюльпанова поиздевалась над бывшей женой Аршавина в ответ на оскорбления
10 футболистов РПЛ, которые всё ещё могут сменить клуб зимой
Чемпион UFC допустил проведение боя с Нурмагомедовым
Кокорин получил разрешение на работу в Италии
«Спартак»: «Аякс» не менял условий сделки по переходу Промеса
Ученица Плющенко сенсационно обошла звезду Тутберидзе
5 топовых видов спорта, которые выделят вас из толпы
Опубликовано расписание матчей 1/8 финала Кубка России
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь